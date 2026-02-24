Virajı alamadı, ağaçlara çarparak durabildi! Kastamonu'da feci kaza

Kastamonu'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kastamonu-Karabük kara yolu Kurubenzinlik kavşağı oldu. Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesi istikametinde seyir halinde olan Kadir Y. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole sürüklenen otomobil ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada sürücü Kadir Y. ile eşi İsmet Y. ve babası Ahmet Y. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Kazanın yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.