Adana'da Seyhan Belediyesi işçileri, belediye binası önünde toplanarak Toplu İş Sözleşmesini (TİS) protesto etti. 2026 yılı için teklif edilen yüzde 3'lük zam oranını kabul etmeyen işçiler, 24 aya varan birikmiş alacaklarını da istedi. Eyleme binlerce işçi katıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Seyhan Belediyesi'ndeki işçiler sokağa döküldü! Yüzde 3 zam teklifine tepki yağıyor Adana'da Seyhan Belediyesi işçileri, teklif edilen düşük zam oranı ve ödenmeyen birikmiş alacakları nedeniyle belediye binası önünde toplu iş sözleşmesi eylemi düzenledi. İşçiler, 2026 yılı için teklif edilen yüzde 3'lük zam oranını kabul etmediklerini belirttiler. Mart 2024'ten bu yana mesai ve sosyal hak alacaklarının, Ocak 2025'ten bu yana da tam maaşlarının ödenmediğini vurguladılar. İşçiler, 24 aya varan birikmiş alacaklarının ödenmesini talep ettiler. Sendika temsilcisi, zam talebinde bulunmaları halinde 700'den fazla işçinin işten çıkarılacağı iddiasını dile getirdi.

"YÜZDE 3 ZAM KABUL EDİLEMEZ"

Sendika adına konuşan Ersoy Kalik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizler hem memleketimizin hem belediyemizin hem de kadrolu ve şirket işçisi arkadaşlarımızın durumunu gözeterek Toplu İş Sözleşmesi taslağımızı hazırladık. Üç yıllık enflasyon ve refah payı talebimizi ilettik. Ancak bize 2026 yılı için sadece yüzde 3 zam teklif edildi. TÜİK'in yüzde 30,9, ENAG'ın yüzde 56,1 enflasyon açıkladığı bir ortamda Seyhan işçisine reva görülen zam yüzde 3'tür" ifadelerini kullandı.

"24 AYDIR BİRİKEN ALACAKLARIMIZ VAR"

Mart 2024'ten bu yana mesai ve sosyal hak alacaklarının ödenmediğini belirten Kalik, "Ocak 2025'ten bu yana tam maaşlarımız yatmıyor. 24 aydır biriken alacaklarımız var. Şimdi de bu alacakların ödenmesi için bizden bir 24 ay daha beklememiz isteniyor. İşçimizin ne bekleyecek zamanı ne de sabrı kalmıştır" dedi.

700 İŞÇİ ÇIKARILACAK İDDİASI

Alacaklarını isteyip zam talebinde bulunurlarsa 700'den fazla arkadaşlarının işten çıkarılacağını iddia eden Kalik, "Yıllardır bu kente hizmet eden işçi, hakkını istedi diye işten atılamaz. Buna izin vermeyiz" diye konuştu.