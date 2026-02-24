Seyhan Belediyesi'ndeki işçiler sokağa döküldü! Yüzde 3 zam teklifine tepki yağıyor

Kategoriler
Adana'da Seyhan Belediyesi işçileri, belediye binası önünde toplanarak Toplu İş Sözleşmesini (TİS) protesto etti. 2026 yılı için teklif edilen yüzde 3'lük zam oranını kabul etmeyen işçiler, 24 aya varan birikmiş alacaklarını da istedi. Eyleme binlerce işçi katıldı.
Sendika adına konuşan Ersoy Kalik, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizler hem memleketimizin hem belediyemizin hem de kadrolu ve şirket işçisi arkadaşlarımızın durumunu gözeterek Toplu İş Sözleşmesi taslağımızı hazırladık. Üç yıllık enflasyon ve refah payı talebimizi ilettik. Ancak bize 2026 yılı için sadece yüzde 3 zam teklif edildi. TÜİK'in yüzde 30,9, ENAG'ın yüzde 56,1 enflasyon açıkladığı bir ortamda Seyhan işçisine reva görülen zam yüzde 3'tür" ifadelerini kullandı.
Mart 2024'ten bu yana mesai ve sosyal hak alacaklarının ödenmediğini belirten Kalik, "Ocak 2025'ten bu yana tam maaşlarımız yatmıyor. 24 aydır biriken alacaklarımız var. Şimdi de bu alacakların ödenmesi için bizden bir 24 ay daha beklememiz isteniyor. İşçimizin ne bekleyecek zamanı ne de sabrı kalmıştır" dedi.
Alacaklarını isteyip zam talebinde bulunurlarsa 700'den fazla arkadaşlarının işten çıkarılacağını iddia eden Kalik, "Yıllardır bu kente hizmet eden işçi, hakkını istedi diye işten atılamaz. Buna izin vermeyiz" diye konuştu.