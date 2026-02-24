Menü Kapat
Politika
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti Bakan Gürlek, kendi sosyal medya hesabından duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, lideri 'yi ziyaret ettiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki makamında ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyaret, TBMM'deki makamında gerçekleşti.
Bakan Gürlek, bu ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu.
Gürlek, Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkürlerini iletti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

"NAZİK KABULLLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Bakan Gürlek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi 'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum"

https://x.com/abakingurlek/status/2026245780592619570

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Yılmaz Tunç'un yerine atanan Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005'te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Gürlek, daha sonrasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hakim olarak görev yaptı. 2021 yılında birinci sınıf hakimliğe yükselen Gürlek, 7 Ekim 2024 tarihine kadar Adalet Bakanı Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2 Ekim 2024 tarihli kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret
ETİKETLER
#devlet bahçeli
#tbmm
#mhp
#adalet bakanı
#Akın Gürlek
#Politika
