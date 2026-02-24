Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kategoriler
İstanbul
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu.
"NAZİK KABULLLERİ İÇİN ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"
Bakan Gürlek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi TBMM'deki makamında ziyaret ettik. Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’ye nazik kabulleri için şükranlarımı sunuyorum"
https://x.com/abakingurlek/status/2026245780592619570
Yılmaz Tunç'un yerine atanan Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de doğdu. 2005’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürlek, daha sonrasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hakim olarak görev yaptı. 2021 yılında birinci sınıf hakimliğe yükselen Gürlek, 7 Ekim 2024 tarihine kadar Adalet Bakanı Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2 Ekim 2024 tarihli kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.