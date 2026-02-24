Menü Kapat
Politika
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP grubunu ziyaret etti. Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Komisyondaki tüm partilerin ortak çalışmasıyla çıkmış, oylanmıştır. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım" ifadelerını kullandı. İşte detaylar...

Başkanı , MHP grubunu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti!

HABERİN ÖZETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefli Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporunu sunmak ve katkılarından dolayı partilere teşekkür etmek için MHP grubunu ziyaret etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP grubunu ziyaret etti.
Ziyaret, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katkıları için teşekkür ve ortak raporun sunumu amacıyla gerçekleşti.
Komisyon, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında bir rapor tamamlamıştı.
Kurtulmuş, raporun hiçbir siyasi partinin değil, tüm partilerin ortak çalışmasıyla ortaya çıktığını vurguladı.
Sürecin titizlikle takip edileceğini ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin desteğinin örnek olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti!

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geçtiğimiz günlerde raporunu tamamlayarak kamuoyuna açıklamıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti!

Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yaptıkları katkılar nedeniyle partilere teşekkür edeceği ve komisyonda kabul edilen ortak raporun basılı halini sunacağı öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti!

"SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK"

ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye kritik bir eşikte. Uzun müzakerelerle partilerin ortaklaştığı metin ortaya çıktı. Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Bu metin hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. Komisyondaki tüm partilerin ortak çalışmasıyla çıkmış, oylanmıştır. Türkiye'nin bu meseleyi tarihin tozlu raflarına göndermesi için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu sürece verdiği destek için Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum Bahçeli'nin tavrı örnek oldu" ifadelerını kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti!
