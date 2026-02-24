Adıyaman’da korkunç olay! Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti

Kategoriler
Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınlarında bulunan cezaevinde lojmanlarında kalan 19 yaşındaki M.Y.K. isimli genç, şırıngayla çektiği çamaşır suyunu vücuduna enjekte etti.
Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.Y.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.K’nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.