Camiye ulaşmak için ilginç çözüm: Araç lastiklerinden merdiven yaptılar

Batman'da Ramazan ayında vatandaşlar camiye gidebilmek için ilginç yöntem geliştirdi. Sason ilçesine bağlı Dereköy’de vatandaşlar, dik yamaçta bulunan camiye ulaşım sorunu yaşamaya başladı.

LASTİKLERDEN MERDİVEN YAPTILAR

Yoğun yağışlarla birlikte yol neredeyse tamamen kullanılamaz hale gelince köylüler ilginç bir çözüm buldu. Bölgede bulunan araç lastiklerini toplayan köy halkı, lastiklerden merdiven basamakları oluşturarak camiye yol yaptı.

Vatandaşlar Ramazan ayında camiye ulaşmakta zorluk çektikleri için böyle bir çözüm bulduklarını belirterek, yetkililerden yolun yapılması için destek istedi.