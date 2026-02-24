Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

EYT'liler dikkat! 5.000 prim günü değişecek mi? Özgür Erdursun emekli bayram ikramiyesi zammını açıkladı

Şubat 24, 2026 12:29
1
emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışı, EYT sonrası süreç ve kademeli emeklilik

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışı, EYT sonrası süreç ve kademeli emeklilik konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdursun, bayram ikramiyesi konusunda net rakam telaffuz ederken, kademeli emeklilik bekleyenlere ise kötü haberi verdi. İşte detaylar...
 

2
BAYRAM İKRAMİYESİ

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi uygulamasının 2018 yılında başladığını ilk olarak her bayram için 1.000 TL olarak ödenen ikramiyenin, sonraki yıllarda kademeli artışlarla 2.000 TL’ye, ardından 3.000 TL’ye ve son olarak 4.000 TL seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Erdursun, ancak yüksek enflasyon nedeniyle ikramiyenin alım gücünün ciddi şekilde gerilediğini duyurdu.
 

3
emekli aylığı

Erdursun, geçmiş yayınlarında da sık sık bu noktaya vurgu yaptığını hatırlatarak "Olması gereken rakam aslında bayramlarda birer bayram, iki bayramda birer normal emekli aylığı şeklinde ödenmesi gerekiyor. Ama bayram ikramiyesi öyle olmayacak" dedi.

 

4
emekli ikramiyesi

YÜZDE 25-30 ZAM

Mevcut tabloya göre artış oranının yüzde 25–30 bandında olacağını öngören Erdursun, rakamın büyük ihtimalle 5.000 TL ya da 5.500 TL seviyesinde belirleneceğini ifade etti.
 

5
bayram ikramiyesi

Erdursun, "Büyük ihtimalle ya %25 5.000 TL ya da %25 5.500 TL olacak gibi gözüküyor. Bu aralarda %25–30 arasında bir artışla bayram ikramiyesi belirlenecek" ifadelerini kullandı.
 

6
bayram ikramiyesi

Erdursun, bayram ikramiyesinin dul ve yetim aylığı alanlara tam tutar üzerinden değil, hisse oranlarına göre ödeneceğini belirtti.

İkramiye konusunun her bayram öncesi gündeme geldiğini belirten Erdursun, bir sonraki bayrama kadar konunun kapanacağını, ancak enflasyon verileri netleştikçe emekli maaşlarıyla ilgili tartışmaların yeniden başlayacağını söyledi.
 

7
düşük emekli aylıkları

DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 

Yıl sonuna doğru düşük emekli aylıkları ve aylık hesaplama sistemiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Erdursun, "Çalışma Bakanlığı şu anda düşük emekli aylıkları ile ilgili, emekli aylığı hesaplamaları ile ilgili çalışmalar yapıyor diye biraz daha zaman kazanılarak 2027’ye ulaşılmaya çalışılıyor" dedi.
 

8
KADEMELİ BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

KADEMELİ BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

EYT düzenlemesinin ardından 5.000 prim günü şartının değişip değişmeyeceğine ilişkin sorulara da değinen Erdursun, bu konuda yeni bir düzenleme beklemediğini söyledi.

 

9
EYT

Erdursun, "Bakın EYT yasası çıktı. Bundan sonra 5.000 gün yaş şartı dışında 5.000 günle 5975’in değişme şansı yok" diyerek kötü haberi verdi.

 

10
3600 günle kısmi emeklilik

3600 günle kısmi emeklilikte ise kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını beklemesi gerektiğini hatırlatan Erdursun, kademeli emeklilik konusunun şu an hükümetin gündeminde olmadığını vurguladı.
 

11
Bayram ikramiyesinin nihai tutarı

Gözler Erdoğan’ın açıklamasında

Bayram ikramiyesinin nihai tutarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Erdursun, açıklamayı kendi kanalından canlı yayınlayacaklarını belirterek, "Bugün ya da yarın öğreneceğiz. 4.000 liradan kaç lira olacak, hep beraber göreceğiz" dedi.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.