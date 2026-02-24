EYT'liler dikkat! 5.000 prim günü değişecek mi? Özgür Erdursun emekli bayram ikramiyesi zammını açıkladı

Kategoriler
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı canlı yayında emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışı, EYT sonrası süreç ve kademeli emeklilik konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdursun, bayram ikramiyesi konusunda net rakam telaffuz ederken, kademeli emeklilik bekleyenlere ise kötü haberi verdi. İşte detaylar...
Bayram ikramiyesi uygulamasının 2018 yılında başladığını ilk olarak her bayram için 1.000 TL olarak ödenen ikramiyenin, sonraki yıllarda kademeli artışlarla 2.000 TL’ye, ardından 3.000 TL’ye ve son olarak 4.000 TL seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Erdursun, ancak yüksek enflasyon nedeniyle ikramiyenin alım gücünün ciddi şekilde gerilediğini duyurdu.
Erdursun, geçmiş yayınlarında da sık sık bu noktaya vurgu yaptığını hatırlatarak "Olması gereken rakam aslında bayramlarda birer bayram, iki bayramda birer normal emekli aylığı şeklinde ödenmesi gerekiyor. Ama bayram ikramiyesi öyle olmayacak" dedi.
Mevcut tabloya göre artış oranının yüzde 25–30 bandında olacağını öngören Erdursun, rakamın büyük ihtimalle 5.000 TL ya da 5.500 TL seviyesinde belirleneceğini ifade etti.
Erdursun, "Büyük ihtimalle ya %25 5.000 TL ya da %25 5.500 TL olacak gibi gözüküyor. Bu aralarda %25–30 arasında bir artışla bayram ikramiyesi belirlenecek" ifadelerini kullandı.
Erdursun, bayram ikramiyesinin dul ve yetim aylığı alanlara tam tutar üzerinden değil, hisse oranlarına göre ödeneceğini belirtti.
İkramiye konusunun her bayram öncesi gündeme geldiğini belirten Erdursun, bir sonraki bayrama kadar konunun kapanacağını, ancak enflasyon verileri netleştikçe emekli maaşlarıyla ilgili tartışmaların yeniden başlayacağını söyledi.
Yıl sonuna doğru düşük emekli aylıkları ve aylık hesaplama sistemiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Erdursun, "Çalışma Bakanlığı şu anda düşük emekli aylıkları ile ilgili, emekli aylığı hesaplamaları ile ilgili çalışmalar yapıyor diye biraz daha zaman kazanılarak 2027’ye ulaşılmaya çalışılıyor" dedi.
EYT düzenlemesinin ardından 5.000 prim günü şartının değişip değişmeyeceğine ilişkin sorulara da değinen Erdursun, bu konuda yeni bir düzenleme beklemediğini söyledi.
Erdursun, "Bakın EYT yasası çıktı. Bundan sonra 5.000 gün yaş şartı dışında 5.000 günle 5975’in değişme şansı yok" diyerek kötü haberi verdi.
3600 günle kısmi emeklilikte ise kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını beklemesi gerektiğini hatırlatan Erdursun, kademeli emeklilik konusunun şu an hükümetin gündeminde olmadığını vurguladı.
Bayram ikramiyesinin nihai tutarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor. Erdursun, açıklamayı kendi kanalından canlı yayınlayacaklarını belirterek, "Bugün ya da yarın öğreneceğiz. 4.000 liradan kaç lira olacak, hep beraber göreceğiz" dedi.