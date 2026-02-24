Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayıp binlerce insanın ölümüyle devam eden savaş 5. yılına giriyor. 4 sene önce bugün başlayan saldırıların ilk anlarını Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy anlattı.

AA
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
12:18
|
24.02.2026
24.02.2026
12:28

Devlet Başkanı Volodimir , 'nın 4. yılı vesilesiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Zelenskiy, savaşın başladığı ilk saatlerde neler yaşandığını anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

Bilgi Okunma süresi 49 saniyeye düşürüldü.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılı vesilesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımında, savaşın ilk saatlerinde yaşadıklarını ve ABD Başkanı Joe Biden ile sığınaktan yaptığı görüşmeyi aktararak, güçlü, onurlu ve kalıcı bir barış istediklerini belirtti.
Zelenskiy, savaşın başladığı ilk dakikalarda Kiev'deki devlet başkanlığı binasındaki çalışma ofisindeki sığınaktan ABD Başkanı Joe Biden ile görüştüğünü ve Biden'ın Ukrayna'yı terk etmesi yönündeki teklifine karşılık 'Taksiye değil, silaha ihtiyacımız var.' dediğini aktardı.
Zelenskiy, bir gün ABD Başkanı'nı bu sığınağı ziyaret etmeye davet ederek, ancak Ukrayna'yı kendi gözleriyle görerek savaşın anlamını gerçekten anlayabileceğini ifade etti.
Zelenskiy, savaşın ilk dakikalarından itibaren herkesin ne yapması gerektiğini anladığını ve 'başka bir Ukrayna'larının olmadığını' bildiklerini belirtti.
Zelenskiy, savaşın başladığı ilk günlerde Ukrayna'ya gelen bazı ülkelerin liderlerinin 'gerçek kardeşleri ve dostları' olduğunu gösterdiğini söyledi.
Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı savaş alanında yenemeyeceğinin farkında olduğunu ve Rus ordusunun apartman binaları ve enerji santralleriyle savaştığını belirtti.
Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin sürdüğünü ve 'güçlü, onurlu ve kalıcı bir barış' istediklerini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 49 saniyeye düşürüldü.
Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

BIDEN İLE SIĞINAKTAN GÖRÜŞTÜ

Kiev'de devlet başkanlığı binasında çalışma ofisindeki sığınaktan mesajı paylaşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı ilk dakikalarda dünyanın farklı ülkelerinin liderleriyle buradan yaptığı telefon ve çevrim içi görüşmeleri anlattı.

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

Zelenskiy, dönemin ABD Başkanı Joe ile de bu sığınaktan görüştüğünü aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Burada Başkan Biden ile konuştum ve kendisinden şunları duydum; Volodimir bir tehdit var, Ukrayna'yı acilen terk etmeniz gerekiyor. Bu konuda size yardımcı olmaya hazırız. Ben de 'Taksiye değil, silaha ihtiyacımız var.' şeklinde cevap verdim."

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

''TRUMP BU SIĞINAĞA GELMELİ''

ABD Başkanı ile bir gün bu sığınağı ziyaret etmek istediğini kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün ABD Başkanı ile birlikte buraya gelmeyi gerçekten çok istiyorum. Şunu kesin olarak biliyorum ki ancak Ukrayna’yı ziyaret edip hayatımızı ve mücadelelerimizi kendi gözleriyle görerek, halkımızı ve bu acı denizini hissederek bu savaşın ne anlama geldiğini gerçekten anlayabilir."

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

''NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLAMIŞTIK''

Zelenskiy, savaşın ilk dakikalarından itibaren herkesin ne yapması gerektiğini anladığını belirterek şunları dile getirdi:

"Hepimiz yaşayan insanlarız ve o gün hepimiz, tüm Ukraynalılar, hem korkmuştuk hem de incinmiştik. Birçoğumuz şoke olmuştu ve birçoğumuz ne diyeceğini bilemiyordu ama bir şekilde, görünmez bir düzeyde hepimiz başka bir Ukrayna'mız olmadığını biliyorduk. Burası bizim evimizdi ve hepimiz ne yapmamız gerektiğini anlamıştık."

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

''KARDEŞLERİMİZİ, DOSTLARIMIZI ÖĞRENDİK''

Savaşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başlattığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'ya baskı uygulanarak çatışmaların sona ermesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, savaşın başladığı ilk günlerde Ukrayna'ya bazı ülkelerin liderlerinin geldiğini anımsatarak "Gerçek kardeşlerimizin ve dostlarımızın kimler olduğunu öğrendik." dedi.

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

''PUTİN CEPHEDE YENEMEYECEĞİNİN FARKINDA''

Zelenskiy mesajında, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade etti.

Rusya'nın ülkesini cephede yenemediğini kaydeden Zelenskiy, "Putin, Ukrayna'yı savaş alanında yenemeyeceğinin farkında ve 'dünyanın ikinci ordusu' apartman binaları ve enerji santralleriyle savaşıyor. Ukraynalılar şimdi tarihin en ağır kışını yaşıyor." yorumunu yaptı.

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

''GÜÇLÜ, ONURLU, KALICI BARIŞ İSTİYORUZ''

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin sürdüğüne dikkati çekerek "Barış istiyoruz. Güçlü, onurlu ve kalıcı bir barış istiyoruz." diye konuştu.

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı

Her yeni müzakere turu başlamadan önce heyetine bu yönde talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın savaşta verdiği mücadeleyi unutamayacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bundan vazgeçemeyiz, unutamayız ve ihanet edemeyiz. Bu yüzden birçok müzakere turu yapıldı ve her kelime, her madde için gerçek güvenlik garantileri için mücadele verildi."

Beşinci yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk anları: Zelenskiy yaşananları anlattı
