Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da şüpheli bir şahıs trafik polisi aracına yaklaştıktan sonra matlama meydana geldi. Patlamada bir polis hayatını kaybetti, 2 polis ise yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 04:25
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 04:35

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polislerin hedef alındığı saldırıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında meydana gelen patlamada 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı ve saldırganın da olay yerinde öldüğü bildirildi.
Patlama, Moskova'daki Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında gerçekleşti.
Olayda 1 polis yaşamını yitirirken, 2 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Trafik polisi aracına yaklaşan kimliği belirsiz saldırganın bilinmeyen bir cihazı patlattığı ve olay yerinde öldüğü belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

POLİS ARACI YAKININDA PATLAMA

Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihaz şiddetli biçimde patladı.

Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

1 POLİS ÖLDÜ, 2 POLİS YARALI

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

BOMBALI SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi. Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya'dan Ukrayna'nın kalbi Kiev'e hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Ukrayna ile yetinmeyecek' diyen Zelenskiy, Putin'in 3. Dünya Savaşı'nın başlattığını savundu
ETİKETLER
#terör saldırısı
#bombalı saldırı
#Moskova Patlama
#Rusya Polis
#Savelovskiy İstasyonu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.