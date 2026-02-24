Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polislerin hedef alındığı saldırıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihaz şiddetli biçimde patladı.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Ayrıca ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi. Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.