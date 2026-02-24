Rusya'nın başkenti Moskova'daki Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polislerin hedef alındığı saldırıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rusya'da polislere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var Rusya'nın başkenti Moskova'da Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında meydana gelen patlamada 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı ve saldırganın da olay yerinde öldüğü bildirildi. Patlama, Moskova'daki Savelovskiy Tren İstasyonu yakınında gerçekleşti. Olayda 1 polis yaşamını yitirirken, 2 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi aracına yaklaşan kimliği belirsiz saldırganın bilinmeyen bir cihazı patlattığı ve olay yerinde öldüğü belirtildi. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

POLİS ARACI YAKININDA PATLAMA

Rusya İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, yerel saatle 00.05'te kimliği belirsiz bir kişi Savelovskiy İstasyonu Meydanı'nda görev yapan trafik polisi aracına yaklaştı. Bunun ardından bilinmeyen bir cihaz şiddetli biçimde patladı.

1 POLİS ÖLDÜ, 2 POLİS YARALI

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, 1 polisin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Patlama sonucu 2 polisin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

BOMBALI SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Ayrıca ön bilgilere göre bombalı saldırıyı yapan kişinin olay yerinde öldüğü ifade edildi. Patlamayla ilgili olarak olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.