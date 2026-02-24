7 gün sonra acı haber geldi! Fırtınalı havada denize girmişti

Antalya'da 17 Şubat gecesi saat 23.30 sıralarında 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Onur Öğüt, Konyaaltı Sahili'nde fırtınalı havada denize girmişti. Öğüt, zaman zaman dalgaların yüksekliğinin 5 metreyi bulduğu denizde bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Karadan ve denizden yapılan aramalar sonucu Onur Öğüt, ihbarın yapıldığı noktadan yaklaşık 300 metre mesafede Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya yakın noktada bulunmuştu.

Boğulma tehlikesi geçiren ve bilinci kapalı halde karaya çıkartılan Öğüt'e olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmış ve 32 yaşındaki adam hastaneye kaldırılmıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kaldırıldığı hastanede entübe edilen Onur Öğüt, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden genç güvenlik görevlisinin cansız bedeni savcılık ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Acı haberi alan Öğüt'ün anne ve babasının üzgün olduğu görülürken, genç güvenlik görevlisinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Serik ilçesi Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'nda götürüldü.