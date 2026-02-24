Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 | Yasin Aşan

7 gün sonra acı haber geldi! Fırtınalı havada denize girmişti

Antalya'da 17 Şubat tarihinde fırtınalı havada denize giren gözden kaybolduktan sonra ekipler tarafından bilinci kapalı halde bulunan Onur Öğüt, hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede entübe edilen Öğüt, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. 32 yaşındaki güvenlik görevlisi, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

'da 17 Şubat gecesi saat 23.30 sıralarında 32 yaşındaki güvenlik görevlisi Onur Öğüt, Konyaaltı Sahili'nde fırtınalı havada denize girmişti. Öğüt, zaman zaman dalgaların yüksekliğinin 5 metreyi bulduğu denizde bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

7 gün sonra acı haber geldi! Fırtınalı havada denize girmişti

Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Karadan ve denizden yapılan aramalar sonucu Onur Öğüt, ihbarın yapıldığı noktadan yaklaşık 300 metre mesafede Antalya Emniyet Müdürlüğü Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıyıya yakın noktada bulunmuştu.

7 gün sonra acı haber geldi! Fırtınalı havada denize girmişti

tehlikesi geçiren ve bilinci kapalı halde karaya çıkartılan Öğüt'e olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmış ve 32 yaşındaki adam hastaneye kaldırılmıştı.

7 gün sonra acı haber geldi! Fırtınalı havada denize girmişti

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kaldırıldığı hastanede entübe edilen Onur Öğüt, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden genç güvenlik görevlisinin cansız bedeni savcılık ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

7 gün sonra acı haber geldi! Fırtınalı havada denize girmişti

Acı haberi alan Öğüt'ün anne ve babasının üzgün olduğu görülürken, genç güvenlik görevlisinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Serik ilçesi Abdurrahmanlar Çıtlıklı Mezarlığı'nda götürüldü.

ETİKETLER
#deniz
#antalya
#boğulma
#fırtına
#Onur Öğüt
#3. Sayfa
