Adana Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 60 yaşındaki Hasan Durak, yaşadığı olay ile şoke oldu. Durak, eşinden ayrıldıktan sonra, 2 yıl boyunca maaşının 4'te 1'i nafakaya kesildiğini sanırken gerçek bambaşka çıktı. Yaşlı adamın parasının belediyenin şirketi tarafından başka işlemlerde kullanıldığı ortaya çıktı. Şirket yetkilisine, hakkında açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, ifadesi şaşkına çevirdi.

Dinle

Maaşı nafakaya kesiliyor sandı, gerçeği duyunca şoke oldu! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 147

NAFAKA ÖDEMEDİĞİ İÇİN CEZAEVİNE GİRDİ

Ancak Durak hakkında eski eşi, nafaka ödemediği gerekçesiyle icra davası açtı. Hakkında açılan davalar sonucu maaşından yapılan kesintilerin nafakaya gitmediğini öğrenen Hasan Durak, cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kalan Durak, borçlarını ödedikten sonra çıktı ve avukatı Nazan Akça aracılığıyla Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

İFADESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Şirket yetkilisi H.İ.Y. hakkında kamu davası açıldı ve mahkemede ifade veren H.İ.Y., ilk ifadesinde, "Bahsi geçen dönemde mali zorluklar yaşadık, icra kesintilerini SGK primlerinde kullandık" dedi ancak diğer ifadesinde olaydan bilgisi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme, 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan 2022 yılında 1 yıl 8 ay hapis ve 5 bin lira adli para cezası verdi. H.İ.Y., karara itiraz etti ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 9.Ceza Dairesi, kararı onadı.

"MÜVEKKİL HAKKINDA HAPİS CEZASI VERİLİYOR"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Avukat Nazan Akça, "Müvekkilimiz 2013 yılında eşinden ayrılıyor. Eşiyle ilgili yoksulluk nafakasına hükmediliyor. Müvekkilin ise 2017-2019 arası maaşı devamlı eksik yatıyor. Ücret pusulasında maaşının 4'te 1'inin nafakaya kesildiği görünüyor. Müvekkilin bu konuda içi çok rahat, çünkü nafaka için kesildiğini biliyor. Bunun üzerine kendisine, nafakaların ödenmediği gerekçesiyle icra ceza mahkemesinden dosya açıldığını görüyor. Daha sonra mahkemeye, nafakanın kesildiğini söyleyerek itirazda bulunuyor. Ancak mahkeme, icra dosyasında nafakanın ödenmediğini tespit ettiği için müvekkil hakkında hapis cezasına hükmediyor" ifadelerini kullandı.