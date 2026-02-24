Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Editor
Editor
 Yasin Aşan

İstanbul'da kaybolmuştu bakın nerede bulundu! 13 yaşındaki kızla ilgili dikkati çeken iddia

İstanbul'da yaşayan ve 2 gün önce aniden ortadan kaybolan 13 yaşındaki A.E.D., Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki bir evde bulundu. Koruma altına alınan kızın kaçırıldığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da kaybolmuştu bakın nerede bulundu! 13 yaşındaki kızla ilgili dikkati çeken iddia
IHA
GİRİŞ:
24.02.2026
12:12
GÜNCELLEME:
24.02.2026
12:12

İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki A.E.D., 2 gün önce aniden ortadan kaybolmuştu. Küçük kızın ailesi, güçlerine kayıp başvurusunda bulunmuştu.

BARTIN'DA BİR EVDE BULUNDU

Her yerde aranan 13 yaşındaki çocuğun izine rastlanmazken yürütülen çalışmalarda çocuğun 'a götürülmüş olabileceği belirlendi. Bilgi üzerine Bartın İl Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kozcağız Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Adım adım iz süren ekipler, saha çalışmaları ve teknik incelemelerin ardından çocuğun Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki bir evde bulunduğu bilgisine ulaştı. Gerçekleştirilen operasyonla A.E.D ile sokakta temas kurularak koruma altına alınırken, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen kişi ya da kişiler ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İstanbul'da kaybolmuştu bakın nerede bulundu! 13 yaşındaki kızla ilgili dikkati çeken iddia

Ailesine teslim edilecek olan çocuk, ifade ve işlemleri için Bartın Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

ETİKETLER
#arama kurtarma
#jandarma
#bartın
#güvenlik
#kayıp çocuk
#3. Sayfa
