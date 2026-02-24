İstanbul'da kaybolmuştu bakın nerede bulundu! 13 yaşındaki kızla ilgili dikkati çeken iddia

İstanbul'da yaşayan 13 yaşındaki A.E.D., 2 gün önce aniden ortadan kaybolmuştu. Küçük kızın ailesi, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunmuştu.

BARTIN'DA BİR EVDE BULUNDU

Her yerde aranan 13 yaşındaki çocuğun izine rastlanmazken yürütülen çalışmalarda çocuğun Bartın'a götürülmüş olabileceği belirlendi. Bilgi üzerine Bartın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kozcağız Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Adım adım iz süren ekipler, saha çalışmaları ve teknik incelemelerin ardından çocuğun Bartın'ın Kozcağız Beldesi'ndeki bir evde bulunduğu bilgisine ulaştı. Gerçekleştirilen operasyonla A.E.D ile sokakta temas kurularak koruma altına alınırken, çocuğu kaçırdığı ileri sürülen kişi ya da kişiler ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ailesine teslim edilecek olan çocuk, ifade ve işlemleri için Bartın Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.