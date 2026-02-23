Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Osman Açıkel İçişleri ve Adalet bakanlarından sonra 5 bakanın daha değişeceğini duyurdu

Adalet ve İçişleri bakanlarının değişmesinin ardından kabinede değişimin devam edip etmeyeceği merak edilirken Ziya Osman Açıkel 5 bakanın daha değişeceği bilgisini verdi. Açıkel ayrıca Emniyet, HSK ve Yargıtay'da yaşanacak değişimlerle ilgili de ses getirecek kulis bilgilerini paylaştı.

TGRT Haber'de ekrana gelen Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında Adalet ve İçişleri bakanlıklarında yaşanan değişimin ardından olması beklenen gelişmelerle ilgili önemli bilgiler verildi.

Osman Açıkel İçişleri ve Adalet bakanlarından sonra 5 bakanın daha değişeceğini duyurdu

Osman Açıkel İçişleri ve Adalet bakanlarından sonra 5 bakanın daha değişeceğini duyurdu

Gazeteci Ziya Osman Açıkel, Adalet ve İçişleri bakanlıklarındaki değişimler sonrası 5 bakan değişikliği, Antalya Emniyet Müdürü'nün üst düzey göreve atanması ve Yargıtay'da önemli kararlar beklendiğini açıkladı.
5 bakanlıkta daha değişiklik bekleniyor.
Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun üst düzey bir göreve atanacağı konuşuluyor.
Yargıtay'da 16 üye emekli edilecek ve yeni bir ekip çalışmasıyla 8 üye belirlenecek.
Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Sekreteri değişecek.
Çok ciddi bir emniyet müdürleri kararnamesi yolda.
Gazeteci Ziya Osman Açıkel, adeta kurum kurum ve isim isim saydığı kulis bilgilerinde 5 bakanın daha değişeceğini, Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun üst düzey bir göreve getirileceğini ve üyeleriyle ilgili de önemli kararlar alınacağını paylaştı.

Osman Açıkel İçişleri ve Adalet bakanlarından sonra 5 bakanın daha değişeceğini duyurdu

"ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ ÜST DÜZEY BİR GÖREVE GELECEK"

Açıkel konuşmasında "Hakimler Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Osman Nuri Yiğit değişecek. Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atilla Öztürk Bey değişecek.

Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun Ankara'ya üst düzey bir göreve gelmesi koridorlarında yüksek sesle konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK CİDDİ BİR EMNİYET MÜDÜRLERİ KARARNAMESİ GELECEK"

"2 büyük ildeki isimler üzerine tartışmalar sürüyor. Çok ciddi bir emniyet müdürleri kararnamesi gelecek." diyen Açıkel, Yargıtay'la ilgili de şu bilgileri aktardı:

"Yargıtay üyeleri 16 Yargıtay üyesi emekli oluyor. Hükümet aldığı bir kararla ikiye bir oran getiriyor. 16'yı 8'e düşürüyorlar. 8 Yargıtay üyesi var. Yılmaz Tunç döneminde 8 Yargıtay üyesinin 6 tanesi belirlenmişti. Yok öyle bir şey. Akın Bey öyle bir şey kabul etmiyor.

Osman Açıkel İçişleri ve Adalet bakanlarından sonra 5 bakanın daha değişeceğini duyurdu

Kesinlikle yeniden bir ekip çalışması yapılıp 8 Yargıtay üyesi hiç beklenilmeyen isimlerden çıkarsa şaşırmayın. Bazı illerin başsavcıları, bazı illerin önemli mahkeme başkanları 'Biz buradan ayrılıyoruz, Yargıtay üyesi olarak seçileceğiz.' diyorlardı. Böyle bir şey yok."

5 BAKANLIK DAHA DEĞİŞECEK

Açıkel, 5 bakanın daha değişeceğini söyleyerek "Tayyip Bey'in 2 bakanlık değişimine karşı parti içinden gelecek yansımalara göre hareket edeceği söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Osman Açıkel duyurdu: Valiler ve emniyet müdürleri değişecek, elektrikte kayıp kaçak düzenlenecek, Türk uyuşturucu baronu yakalanacak
İtirafçı Servet Yıldırım götürdüğü paraları tek tek açıkladı: İmamoğlu'na hırsız diyebilirim
