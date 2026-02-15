Osman Açıkel duyurdu: Valiler ve emniyet müdürleri değişecek, elektrikte kayıp kaçak düzenlenecek, Türk uyuşturucu baronu yakalanacak

Kategoriler
Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı, Mustafa Çiftçi'nin de İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesiyle 2 kritik bakanlıkta yaşanan değişimin Türkiye'ye yansımasının nasıl olacağı merak edilirken bakanların izleyeceği yol da tartışılıyor.
TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında konuşan Ziya Osman Açıkel çok önemli açıklamalar yaptı.
"Çok net bilgi bunlar." diyerek edindiği bilgileri aktaran Açıkel "İlk söyleyeceğim olay şu: Valiler kararnamesi geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde köklü bir değişikliğe gidiyor İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi." ifadelerini kullandı.
2 yeni bakanın ardından cuma gününe kadar bakan yardımcılıklarında da değişim olacağını belirten Açıkel "Asıl önemli konu İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcıları ve valiler, İl Emniyet Müdürleri kararnamesi olacak." dedi.
Bu konuda Ankara'da sıkı bir çalışma olduğunu söyleyen Açıkel "2 büyük ilin emniyet müdürünün değişeceğini de çok net şekilde önemli kişilerden öğrendim." şeklinde konuştu.
Açıkel, konuşmasının devamında elektrik faturaları, bir Türk uyuşturucu baronu ve hakim-savcıların beklentileriyle ilgili de konuşarak şu ifadeleri kullandı:
"Kaçak elektrik için bir mücadele başlıyor. Şanlıurfa'da kullanılan elektriğin yüzde 60'ı kaçak. Diğer illerde yaşayan insanların faturalarında ödemiş oldukları kayıp kaçak bedeli var. Bu hakkaniyet açısından vicdanları yaralıyor. İçişleri Bakanlığı'nın çok sıkı bir çalışması olacak.
Bir diğer konu uyuşturucuya karşı çok sert bir müdahale geliyor. Türkiye'nin içinden yetişen bir kişi dünyanın uluslararası bir baronu olarak biliniyor. Bununla ilgili çalışmalara başlamış İçişleri Bakanlığı.
En önemli şey istihbarat. Emniyette İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çok ciddi bir değişikliğin olması bekleniyor. Birtakım isimler var. Onları söylemem doğru olmaz. Hızlı bir şekilde bu mücadeleye geçilecek.
Adalet Bakanı'nın bir avukat değil, hakim, savcı kökenli bir isim olması adalet camiasındaki 222 bin kişi tarafından çok büyük bir hoşgörü ve beğeniyle karşılandı. Hakim ve savcıların önümüzdeki 3 ay içerisinde kararnameleri çıkıyor.
En büyük istekler mahkemelerin uzun süre devam etmemesi ve istinafa giden dosyaların 5 yıl 6 yıl devam etmeden 1,5 yılı geçmeyecek bir süre içerisinde bitirilmesi.
Önümüzdeki günlerde mesela son operasyonların tamamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jandarmayla çalıştı. Polisle çalışmadı. Akın Bey bunu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bey ile görüşmüşler ve en kısa zamanda polis tarafında emniyet tarafında bir kararname hazırlığıyla beraber ciddi bir şekilde polisin operasyonlarda görev alması sağlanacak."