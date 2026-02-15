Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı, Mustafa Çiftçi'nin de İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesiyle 2 kritik bakanlıkta yaşanan değişimin Türkiye'ye yansımasının nasıl olacağı merak edilirken bakanların izleyeceği yol da tartışılıyor.

Dinle Özetle

Osman Açıkel duyurdu: Valiler ve emniyet müdürleri değişecek, elektrikte kayıp kaçak düzenlenecek, Türk uyuşturucu baronu yakalanacak Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 171

HABERİN ÖZETİ Osman Açıkel duyurdu: Valiler ve emniyet müdürleri değişecek, elektrikte kayıp kaçak düzenlenecek, Türk uyuşturucu baronu yakalanacak Yeni Adalet ve İçişleri Bakanları Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi döneminde, valiler, emniyet müdürleri ve istihbarat birimlerinde köklü değişiklikler ile kaçak elektrik ve uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere önemli adımlar atılması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı'nda valiler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürleri düzeyinde kapsamlı bir atama kararnamesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, kaçak elektrik kullanımı ve uluslararası uyuşturucu baronlarına yönelik sert mücadele başlatacak. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nda ciddi değişiklikler yapılması öngörülüyor. Adalet Bakanlığı, hakim ve savcılar kararnamesini 3 ay içinde çıkararak yargı süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Operasyonlarda polisin görev alması sağlanarak İçişleri ve Adalet Bakanlıkları arasında işbirliği artırılacak.

TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında konuşan Ziya Osman Açıkel çok önemli açıklamalar yaptı.

"VALİLER KARARNAMESİ GELİYOR"

"Çok net bilgi bunlar." diyerek edindiği bilgileri aktaran Açıkel "İlk söyleyeceğim olay şu: Valiler kararnamesi geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde köklü bir değişikliğe gidiyor İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi." ifadelerini kullandı.

EMNİYET MÜDÜRLERİ KARARNAMESİ DE ÇIKACAK

2 yeni bakanın ardından cuma gününe kadar bakan yardımcılıklarında da değişim olacağını belirten Açıkel "Asıl önemli konu İçişleri Bakanlığı'nda yapılacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Yardımcıları ve valiler, İl Emniyet Müdürleri kararnamesi olacak." dedi.

"2 BÜYÜK İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞECEK"

Bu konuda Ankara'da sıkı bir çalışma olduğunu söyleyen Açıkel "2 büyük ilin emniyet müdürünün değişeceğini de çok net şekilde önemli kişilerden öğrendim." şeklinde konuştu.

"KAÇAK ELEKTRİK İÇİN MÜCADELE BAŞLIYOR"

Açıkel, konuşmasının devamında elektrik faturaları, bir Türk uyuşturucu baronu ve hakim-savcıların beklentileriyle ilgili de konuşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kaçak elektrik için bir mücadele başlıyor. Şanlıurfa'da kullanılan elektriğin yüzde 60'ı kaçak. Diğer illerde yaşayan insanların faturalarında ödemiş oldukları kayıp kaçak bedeli var. Bu hakkaniyet açısından vicdanları yaralıyor. İçişleri Bakanlığı'nın çok sıkı bir çalışması olacak.

TÜRKİYE'DEN YETİŞEN ULUSLARARASI BARON YAKALANACAK

Bir diğer konu uyuşturucuya karşı çok sert bir müdahale geliyor. Türkiye'nin içinden yetişen bir kişi dünyanın uluslararası bir baronu olarak biliniyor. Bununla ilgili çalışmalara başlamış İçişleri Bakanlığı.

"İSTİHBARATTA CİDDİ DEĞİŞİM OLACAK"

En önemli şey istihbarat. Emniyette İstihbarat Daire Başkanlığı'nda çok ciddi bir değişikliğin olması bekleniyor. Birtakım isimler var. Onları söylemem doğru olmaz. Hızlı bir şekilde bu mücadeleye geçilecek.

"HAKİM VE SAVCILARIN KARARNAMESİ 3 AY İÇİNDE ÇIKACAK"

Adalet Bakanı'nın bir avukat değil, hakim, savcı kökenli bir isim olması adalet camiasındaki 222 bin kişi tarafından çok büyük bir hoşgörü ve beğeniyle karşılandı. Hakim ve savcıların önümüzdeki 3 ay içerisinde kararnameleri çıkıyor.

OPERASYONLARDA POLİS VE JANDARMANIN KULLANILMASI

En büyük istekler mahkemelerin uzun süre devam etmemesi ve istinafa giden dosyaların 5 yıl 6 yıl devam etmeden 1,5 yılı geçmeyecek bir süre içerisinde bitirilmesi.

Önümüzdeki günlerde mesela son operasyonların tamamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı jandarmayla çalıştı. Polisle çalışmadı. Akın Bey bunu İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bey ile görüşmüşler ve en kısa zamanda polis tarafında emniyet tarafında bir kararname hazırlığıyla beraber ciddi bir şekilde polisin operasyonlarda görev alması sağlanacak."