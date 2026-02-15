Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça vurguladığı "tek haneli enflasyon" hedefinin gerçekleşmesi için başlatılan ekonomi programı sıkı bir disiplinle sürdürülürken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda yüzde 20'nin altında enflasyon beklentisi gerçekçi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sıkı ekonomi programıyla enflasyonun düşmeye devam edeceğini, faiz indirim döngüsünün süreceğini ve 2026'da finansal koşulların daha olumlu olacağını belirtirken, dışsal faktörlere rağmen reel sektöre desteklerin süreceğini ve sermaye akışının artacağını vurguladı. Enflasyonun yıl sonunda %20'nin altına, 2026'da ise yine %20'nin altına düşmeye devam etmesi hedefleniyor. Türkiye'nin faiz indirim döngüsüne girdiği ve genel finansal koşulların iyileşeceği öngörülüyor. Reel sektör ve hassas kesimlere yönelik selektif destek politikaları sürdürülecek. Deprem harcamaları ve EYT'ye rağmen bütçe disiplini korundu; gelecekte mali alan oluşunca emeklilere destek verileceği ifade edildi. Yabancı yatırımcı ilgisi ve sermaye akışının arttığı, güçlü liderlik ve siyasi istikrarın Türkiye için avantaj sağladığı belirtildi.

"ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Yılmaz Kanal 7'de katıldığı "Başkent Kulisi" programında, yıl sonunda enflasyonun yüzde 20'nin altına düşme ihtimalini güçlü görerek reel sektörün krediye ulaşmadaki sıkıntıları ve bu konuda neler yapılacağı hakkında konuştu. İşte Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"2026'da finansal perspektif çok daha olumlu. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon süreci devam edecek. Faiz indirim döngüsüne zaten girdi Türkiye. Dolayısıyla oradaki eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Aylık bazda konuşmuyorum, genel istikametten bahsediyorum. Daha düşük enflasyon, daha düşük faize doğru bir istikamet. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek. Bir taraftan da genel iyileşme süreci devam ederken selektif politikalarla da hassas gördüğümüz kesimleri veya işte sıkıntılar yaşadığını gördüğümüz sektörleri destekliyoruz."

Reel sektörü rahatlatacak adımlardan bahseden Yılmaz, "Genel finansal koşullar iyileşecek. Bizim bu selektif desteklerimiz de güçlü bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki perspektif finansal açıdan daha olumlu bir perspektif diye ifade edebilirim." açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON BEKLENTİSİNİ YÜKSELTMESİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon hedefini 2026 sonu için yüzde 13-19 aralığından yüzde 15-21'e yükseltmesiyle ilgili soru üzerine Yılmaz, bölgesel ve küresel iyi bir ortamda olunmadığını, buna rağmen Türkiye'nin genel makro göstergelerde iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Enflasyonda, tahmin edilen rakamların biraz gerisinde olunduğunu, bazen beklentilerden daha yüksek rakamların çıkabildiğini ifade eden Yılmaz, uygulanan programın, jeopolitik gelişmeler, kuraklık, don gibi dışsal faktörlerden etkilenebildiğini dile getirdi.

"DAHA DÜŞÜK ENFLASYONA DOĞRU GİDİYORUZ"

Programlarının istikametinin çok açık ve net olduğunun altını çizen Yılmaz, "Daha düşük enflasyona doğru gidiyoruz. Bazen olumsuzluklar nedeniyle sapmalar, gecikmeler, beklentinin bir miktar üstünde gelişmeler olabiliyor. Ocakta da bunu gördük. Özellikle sebze fiyatları ve gıdadan kaynaklı enflasyon, beklentilerin üstünde geldi. Üstünde geldi dediğimiz rakam da geçen yılın ocak ayına göre yine daha düşük. Dolayısıyla yıllık bazda dezenflasyon devam etti. Bundan sonra daha olumlu yönde bir seyir bekliyoruz. Eski seviyeler, sert ataklar olmayacak. Tam aksine daha aşağıya doğru bir gidişat göreceğiz." diye konuştu.

"ÖZEL OKUL VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ MANŞET ENFLASYONU YUKARI ÇEKİYOR"

Özel okulların ve vakıf üniversitelerinin, manşet enflasyonu yukarı çektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Burada da bir düzenleme yaptık. Artık eskisi kadar serbest, aşırı artışlar olmayacak. Bu da enflasyon perspektifimizi olumlu etkileyecek. 2026 sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefini gerçekçi görüyorum. Bu yönde mutlaka çaba sarf etmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"DEPREM HARCAMALARININ YÜKÜ AZALDIKÇA BİR MALİ ALAN OLUŞACAK"

Yılmaz, son dönemde EYT düzenlemesi ve deprem yüküyle karşı karşıya kaldıklarını ancak bütün bu süreçleri iyi yönettiklerini düşündüklerini aktardı.

Yapılan bu büyük harcamalara rağmen, bütçe geliri açığının milli gelire oranını yüzde 3'ün bir miktar altında beklediklerini dile getiren Yılmaz, şunları paylaştı:

"Kim ne derse desin bu büyük bir başarı. Bu, bütçe disiplininin çok somut göstergesi. Geçici harcamalar, özellikle deprem harcamalarının yükü azaldıkça, bir mali alanımız oluşacak. Özellikle sıkıntı yaşayan emeklilerimizi hedefleyen bir yaklaşım içinde olacağız. Ekonomiyi insan odaklı görüyoruz. Bütün bunları insanın, toplumun refahı için yapıyoruz ama aldatarak, vatandaşın gözünü boyayarak değil. Gerçekçi politikalarla, planını, programını ortaya koyarak, somut adımları atarak vatandaşımızın refahını kalıcı bir şekilde artırmaya çalışıyoruz. Enflasyonu düşürdüğümüz bir ortamda inşallah bu adımlarımızı da atacağız ve vatandaşımızın refahını artıracağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, güçlü liderlik ve siyasi istikrarın, Türkiye için büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Çevrede yaşanan savaşlara ve istikrarsızlığa dikkati çeken Yılmaz, "Bu ortamda güçlü liderlik, güçlü bir hükümet sistemi olmasa, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın sağladığı siyasi istikrar olmasa, bugün ne durumda olurduk milletimizin takdirine bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'YE SERMAYE AKIŞI SAĞLANDIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Türkiye'ye yabancı yatırımcının gelip gelmediği" sorusu üzerine Yılmaz, geçen sene Türkiye'de doğrudan uluslararası yatırımların yüzde 12'nin üzerinde arttığını, son dönemde borsaya ciddi bir ilginin olduğunu gördüklerini belirtti. Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yabancılar şu analizi yapıyor, 'Türkiye iyi yolda. Bugün bazı sıkıntılar olsa da şirketlerin karlılık düzeyi yeterli değil ama gelecekte bu şirketler büyüyecek, çok daha karlı olacaklar, güçlenecekler. Çünkü Türkiye ekonomisi güçlenecek. Dolayısıyla şimdiden 'pozisyon alalım' demeye başladılar. Bu önemli. Geleceği daha olumlu okuyup, bunun üzerinden Türkiye'ye sermaye akışı sağlandığını görüyoruz. Bu eğilimin güçlenerek devam edeceğini bekliyorum. Bir taraftan da Türkiye sermayeyi daha fazla cezbetmeye başladı. Daha uzun vadeli sermaye bir anda olmuyor. Önce daha kısa vadeli oluyor, sonra uzun vadeliye ve doğrudan sermaye yatırımlarına dönüşüyor. Bu bir süreç ve bu süreçte mesafe aldığımızı geçen yılın rakamlarından ve son dönemdeki gelişmelerden görüyoruz."

Yılmaz, daha fazla demokrasi, daha güçlü bir adalet ve hukuk düzeni hedefiyle Türkiye'nin istikametinin belli olduğunu, bundan hiç kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE, PKK, FETÖ VE DEAŞ İLE MÜCADELE EDİYOR"

Türkiye'nin son 10-15 yılda büyük güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, diğer taraftan DEAŞ ile mücadele ediyor. Türkiye, tek başına her biri bir ülkeyi istikrarsızlaştıracak 3-4 terör örgütüyle eş zamanlı bir şekilde mücadele etti ve başardı. Büyük oranda bunları marjinalize etti ve huzur, güven ortamını pekiştirdi. Şu anda Türkiye, güvenlik defterini büyük oranda başarıyla tamamlamış bir ülke olarak ekonomik kalkınmaya ve refaha çok daha yoğunlaşabilecek durumda. Bu ortam aynı zamanda kalkınma ve demokrasimizin standartlarını yükseltme bakımından çok daha uygundur.

Daha fazla özgürlüğü, daha fazla refahı, daha güçlü bir ülkeyi insanımız hak ettiği için bunu başaracağız. Nitekim birtakım reform programlarımız var. Meclisimizin gündemine getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu yönde adımlar atmaya devam edeceğiz. 'Terörsüz Türkiye'nin başarılması yepyeni bir atmosfer oluşturacak. Bu işler bir atmosfer meselesi, ben öyle görüyorum. Bir uygun atmosfer oluştuğu zaman, demokrasinizin niteliği ve seviyesi artıyor. Türkiye bu demokratik atmosferin çok daha güçlendiği bir yöne doğru ilerliyor."

"İÇ CEPHESİNİ TAHKİM EDEMEYENLER ZARARLI ÇIKACAK"

Dünyada belirsizlik çağının yaşandığı bir dönem olduğunu anımsatan Yılmaz, "En riskli dönemler olan bu dönemlerde kendi iç istikrarını, güçlü liderlik yapısını koruyanlar, bu süreçlerden karlı çıkacaklar. İç cephesini tahkim edemeyenler zararlı çıkacak. Çok daha ihtiyatlı gitmemiz gereken bir dönem." görüşünü paylaştı.