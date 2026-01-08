Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Cevdet Yılmaz 2026 için enflasyon hedefini açıkladı

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu enflasyonla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2026 için hedeflenen enflasyonu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "iç cephe" hakkındaki sözlerini hatırlatan Yılmaz, politika faizindeki düşüşün piyasa faizlerine geç yansıması konusuna da değindi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 23:57

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye’nin ekonomik görünümüne ilişkin de bilgi paylaştı.

"EKONOMİK GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞİYOR"

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını belirten Yılmaz, "Küresel ekonomideki gelişmeleri görüyoruz. Siyasette ve ekonomide uluslararası kurumların zayıfladığı bir dönemden geçiyoruz. Dünyada kuralların aşıldığı, uluslararası hukukun zayıfladığı bir dönemdeyiz. Tek taraflı karar alma mekanizmaları ortaya çıkıyor ve bu durum riskleri ve belirsizlikleri artırıyor. Dünyada ekonomik güç dengeleri değişiyor’’ ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz 2026 için enflasyon hedefini açıkladı

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN İÇ CEPHE SÖZLERİ BOŞ BİR VURGU DEĞİL"

Yılmaz, ‘‘Farklı bir dönem başladı, bölgemizde bunun yansımalarını görüyoruz. Eskisine göre çok daha ihtiyatlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım. İstikrar ve doğru politikalar eskisinden daha kıymetli. Cumhurbaşkanı'mızın ‘iç cepheyi güçlendirme’ vurgusu boş yere yapılmış bir vurgu değil" diye konuştu.

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler hakkında da konuşan Yılmaz, son 20-25 yılda dünya büyümesinin ortalama yüzde 3,5 civarında, Türkiye ekonomisinin büyümesinin ise ortalama yüzde 5 civarında olduğunu belirtti.

"SATIN ALMA GÜCÜNDE AVRUPA'DA 5. SIRADAYIZ"

Yılmaz, "Dünya ticareti genelde dünya büyümesinden daha yüksek olurdu. Şimdi ise ticaret, artış hızı olarak büyümenin gerisine düştü. Daha kapalı bir dünya ve tarife savaşlarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz" dedi.

Türkiye’nin ekonomik büyümesindeki yükselişe dikkat çeken Yılmaz, "1,5 trilyon doların üzerinde ekonomik büyüklüğe ulaştık. Satın alma gücüne göre 11’inci büyük ekonomi olacağız. IMF tahminlerine göre satın alma gücünde Avrupa’da 5’inci sıradayız" açıklamasını yaptı.

Cevdet Yılmaz 2026 için enflasyon hedefini açıkladı

"DÜNYAYA GÖRE REEL EKONOMİMİZ ÇOK İYİ DURUMDA"

Reel ekonominin güçlü seyrettiğini ifade eden Yılmaz, "Dünyadaki duruma göre reel ekonomimiz çok daha iyi durumda. Finansal piyasalarda ise daha fazla istikrara ihtiyacımız var’’ diye konuştu.

"31 AYDIR TEK HANELİ İŞSİZLİK VAR"

İstihdama ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, "31 aydır tek haneli işsizlik var. İş gücü bulamama sorunu yaşayan sektörlerimiz mevcut. Atıl iş gücü oranı, işsizlik oranından daha yüksektir. Mesleki eğitimi geliştirmek ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak, atıl iş gücünü azaltma açısından önemlidir. Üretim kültürünü yeni nesillere anlatmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

2025 bütçe hedeflerine değinen Yılmaz, "Bütçe açığımızın milli gelire oranını yüzde 3,6 olarak öngörmüştük. Gerçekleşmenin yüzde 3 civarında olmasını bekliyoruz. 2026’da da bu çabayı devam ettireceğiz" dedi.

"2026'DA ENFLASYONU YÜZDE 20'NİN ALTINA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yılmaz, enflasyonla mücadeleye ilişkin ise OVP kapsamında uygulanan stratejiden bahsetti. Yılmaz, "Enflasyonla mücadele sadece para politikasıyla olmaz. Maliye politikası ve yapısal dönüşümle enflasyonla mücadele edilir. Biz de OVP planlarımızı bu şekilde planladık’’ sözlerini ifade etti.

Enflasyonu düşürmenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Enflasyon temel meselemiz. 2025 enflasyon tahminimiz yüzde 30,9. 2024 Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,5 seviyesindeydi. Zirveden sonra 44,6 puanlık bir düşüş yaşandı. Şubat ayında yüzde 30’un altında enflasyon göreceğiz. 2026’da da enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Enflasyon beklentilerini ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, ‘‘Beklentilerde piyasa aktörlerine göre gelecek yıl için yüzde 23 tahmini var. Reel sektör enflasyonu 34-35 tahmin ediyor. Geldiğimiz noktada daha düşük enflasyon oranı var. Beklentileri de iyileştirmemiz gerekiyor. Beklentileri iyileştirmemiz lazım ki enflasyonda daha güçlü sonuç almamız mümkün olsun. Reel sektörün; piyasa aktörlerine ve hükümet beklentilerine yakınsaması gerekiyor’’ açıklamasında bulundu.

"POLİTİKA FAİZİ DÜŞTÜKÇE PİYASA FAİZLERİNE YANSIYOR"

2026 yılının reform yılı ilan edildiğini hatırlatan Yılmaz, "Maliye ve para politikalarının yanında yapısal reformlar da hayata geçiriliyor. 2026 yılı reform yılı ilan edildi. Yapısal reformlarda hem gerçek sonuçlar hem de beklenti etkileri çok önemlidir" diye konuştu.

Faiz politikasına ilişkin Yılmaz, "Politika faizi aşağı geldikçe piyasa faizlerine de yansıyor ancak bu biraz gecikmeli olabiliyor. Genel finansal koşullar iyileşecek" diye konuştu.

Selektif kredi uygulamalarına değinen Yılmaz, "Esnafa, çiftçiye ve ihracatçılara yönelik kredi desteklerimiz sürüyor. Özel kredi mekanizmalarıyla belli sektörleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

