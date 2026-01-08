Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Hüseyin Ölmez yapılandırma detaylarına dikkat çekti

Borç ve takipteki borçlu oranı giderek yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla süresi uzatılan finansal yeniden yapılandırma uygulaması gündeme geldi. Yapılandırmanın şartları ve boyutu merak ediliyor. TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, uygulamanın kapsamı, işleyişi ve sahadaki etkilerine ilişkin Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a kritik açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 16:33

TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’a borcunu ödeyemeyen firmalar için gelen yapılandırmanın detaylarını anlattı. Ölmez, firmaların bankalara olan borçlarını ödeyememesi durumunda devreye giren Finansal Yeniden Yapılandırma uygulamasının içeriği ve şartları hakkında tüketicileri uyardı.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Hüseyin Ölmez yapılandırma detaylarına dikkat çekti

Finansal yeniden yapılandırma uygulaması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na 19 Temmuz 2019’da eklenen Geçici 32. Madde kapsamında yürütülüyor. Uygulama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 28 Aralık 2025’ten itibaren iki yıl daha uzatıldı.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Hüseyin Ölmez yapılandırma detaylarına dikkat çekti

BORCU 100 MİLON LİRA ALTINDA OLANLAR DİKKAT!

Mevzuata göre bankalar; finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleriyle kredi ilişkisi bulunan firmaların borçlarını çerçeve anlaşmalar kapsamında yeniden yapılandırabiliyor. Sistem, banka borcu 100 milyon TL’nin altında ve üstünde olan firmalar için iki ayrı grupta uygulanıyor.

Uygulamanın teorik olarak borçluyu korurken alacaklıyı da gözettiğini belirten Ölmez, "Finansal yapılanma, iflas yerine sürdürülebilirliği esas alan bir hukuki mekanizmadır. Belgeler üzerinde bakıldığında, borçlu şirketi, çalışanları ve nihayetinde toplumu koruyan bir yapısı vardır. Ancak uygulamada bu amacın ne ölçüde sağlandığı tartışmalıdır" dedi.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Hüseyin Ölmez yapılandırma detaylarına dikkat çekti

BİRİKİMLER SİSTEM DIŞINDA KALIYOR

Kredi sisteminin temelini anlatan Ölmez, bankaların verdikleri kredilerin kaynağının vatandaşın tasarrufları olduğunu vurguladı. Ölmez "BDDK’nın 26 Aralık 2025 tarihli verilerine göre bankalarda 27,3 trilyon TL mevduat ve katılım fonu bulunuyor. Aynı tarihte toplam kredi tutarı 22,8 trilyon TL, takipteki alacak bakiyesi ise 578 milyar TL seviyesinde. Bankalardaki mevduat, ekonomimiz açısından finansal milli varlıktır ve milli bir değer olarak görülmelidir" dedi.

Ölmez, tasarruf eğiliminin düşük olmasının ve birikimlerin önemli bölümünün sistem dışında kalmasının, bu kaynağı daha da kritik hale getirdiğini ifade etti.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Hüseyin Ölmez yapılandırma detaylarına dikkat çekti

TAKİPTEKİ KREDİLER ALARM VERİYOR

Takipteki alacakların sermaye israfı anlamına geldiğini söyleyen Ölmez, Türkiye’nin uluslararası karşılaştırmalardaki yerine dikkat çekerek "Takipteki kredi oranı G20 ülkelerinde ortalama yüzde 2, OECD ülkelerinde yüzde 1,7 civarındayken Türkiye’de yüzde 2,3 seviyesinde. 2025’te varlık yönetim şirketlerine satılan 14 milyar TL’lik alacak da eklenirse bu oran yüzde 3’e yaklaşıyor. Dünya ortalamasının altında olsa da finansal ve toplumsal açıdan risklidir" dedi.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Hüseyin Ölmez yapılandırma detaylarına dikkat çekti

KONKORDATO VE İFLAS RAKAMLARI YÜKSELDİ

TCMB’nin 25 Aralık 2025 tarihli bildirimine göre finansal yeniden yapılandırma kapsamında son işlemler Temmuz 2023’te gerçekleşti. Buna göre:

Büyük ölçekli: 502 firma kapsama alındı, 357 firmanın 141,5 milyar TL borcu yapılandırıldı

Küçük ölçekli: 101 firmadan sadece 42’sinin 488 milyon TL borcu yapılandırıldı

Temmuz 2023 sonrasında ise herhangi bir güncel yapılandırma verisi bulunmuyor.

Buna karşın konkordato ve iflas rakamları hızla arttı:

2023: 594 konkordato başvurusu, 348 iflas kararı

2024: 1.723 konkordato başvurusu, 132 iflas

2025 (ilk 11 ay): 4.364 konkordato başvurusu, 553 iflas kararı

"Bu tablo, finansal yeniden yapılandırmanın sahada yeterince işlemediğini gösteriyor" diyen Ölmez, sürecin iflası önlemede etkisiz kaldığını ifade etti.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Hüseyin Ölmez yapılandırma detaylarına dikkat çekti

ESKİ BORCU YENİ BORÇLA KAPATIYOR

Ölmez, bankaların kar maksimizasyonu yaklaşımı ile firmaların günübirlik borçlanma alışkanlıklarının birleştiğini söyleyerek "Firmalar öz sermayesini güçlendirmek yerine, eski borcu yeni borçla kapatıyor. Faiz yükü altında öz sermayesini bankaya devredip piyasadan çekiliyor. Bunun bedelini sadece firma sahipleri değil, çalışanlar ve tedarik zinciri de ödüyor" dedi.

Ölmez, piyasada "danışman" adı altında faaliyet gösteren ve firmaları yanlış yönlendiren kişi ve yapıların da sorunu derinleştirdiğini ifade etti.

Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Hüseyin Ölmez yapılandırma detaylarına dikkat çekti

YENİ, YERLİ VE MİLLİ BİR FİNANSAL SİSTEM ŞART

Finansal kaynakların istismarının Türkiye için yeni olmadığını hatırlatan Ölmez, 2001 krizine atıf yaparak, "Banka kaynaklarının yanlış kullanımı, 19 Şubat 2001 krizinin de temel nedenlerinden biriydi" dedi.

Çözüm önerisinde bulunan Ölmez, "Finansal yeniden yapılandırmayı da kapsayan, sermayeyi verimli kullanan, üretim ve döviz kazandırıcı hizmetleri önceleyen, global sistemle bağlarını koruyan yeni yerli ve milli bir finansal sistem hızla tesis edilmelidir. Bu yapı, uygun faizlerle yabancı birikimleri de Türkiye’ye çekebilir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev almak isteyen bu tarihi kaçırmasın! Hakan Akdoğan konut piyasası gerçeklerini açıkladı
İslam Memiş'ten altın için korkutan senaryo: Dün eller havaya yapanlar bugün karalar bağladı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.