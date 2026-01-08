Ev almak isteyen bu tarihi kaçırmasın! Hakan Akdoğan konut piyasası gerçeklerini açıkladı

Ev sahibi olmak ve gayrimenkule yatırım yapmak Türkiye'de hala çok büyük bir gereklilik olarak görülüyor. Türklerin güvenli limanı olan konut yatırımı için hangi zamanı beklemek gerekiyor? Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a konut sektörü hakkında genel değerlendirmede bulunarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için en uygun tarihi açıkladı.

2026 yılına girerken konut piyasasına baktığımızda oldukça canlı bir tablo görüldüğünü ifade eden Akdoğan, "2025 yılı Ocak–Kasım döneminde toplam gayrimenkul satışı yaklaşık 2 milyon 874 bin olarak gerçekleşti. Bunun 1 milyon 434 bini konut satışıydı. Aralık verileri henüz açıklanmadı ancak yılı toplamda 3 milyonun üzerinde gayrimenkul satışıyla, konut tarafında ise yaklaşık 1 milyon 600 bin adetle kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu rakamlar talebin hâlen güçlü olduğunu net biçimde gösteriyor" dedi.

ALTINDAN ÇIKAN KONUTA GELDİ

Akdoğan, 2025 yılında özellikle mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte mevduattan çıkan yatırımcıların, altından kazanç sağlayanların ve birikimi olan kesimin konuta yöneldiğini ifade etti.

Aynı dönemde konut kredisi faizlerinin %4–4,5 seviyelerinden %2,40–2,50 bandına gerilemesinin yüksek kira ödeyen kiracıları da harekete geçirdiğini vurgulayan Akdoğan, "Özellikle az miktarda krediye ihtiyaç duyanlar bu oranları fırsat olarak görerek ev sahibi oldu. Bu nedenle 2025’i hareketli ve yüksek satış rakamlarıyla kapattık ve 2026’ya bu canlılıkla girdik" diyerek gayrimenkul piyasasına mercek tuttu.

2026 YILINDA KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK

2026 yılına ilişkin konut kredisi beklentisinin de aşağı yönlü olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uyguladığı ekonomik program çerçevesinde faizlerde kademeli bir düşüş öngörülüyor. Mevduat faizlerindeki düşüşün 2026’da da devam etmesi ve bunun konut kredilerine yansıması bekleniyor. Faizler ne kadar düşerse konut kredisine olan talep de o ölçüde artacaktır" diyerek özellikle kirada oturan ve yüksek kira ödeyen vatandaşların, faizler geriledikçe kendi evlerine geçmek isteyeceğinin altını çizdi.

Akdoğan, konut satış adetleri açısından 2026 yılında da 2025’e benzer, hatta biraz daha yüksek rakamlar görülebileceğini talep canlılığının korunacağını belirtti.

EV ALMAK İÇİN EN UYGUN DÖNEM HANGİSİ

Konut sahibi olmak için en uygun dönemi bekleyen yatırımcılar için çok kritik uyarılarda bulunan Akdoğan, "Yatırımcılar açısından en uygun dönem, talebin henüz tam olarak harekete geçmediği, kredi faizlerinin görece yüksek olduğu ve fiyatların reel anlamda artışa geçmediği dönemlerdir. Şu an hâlâ böyle bir dönemin içindeyiz. Kredi faizleri düştüğünde bekleyen talep hızla devreye girecek ve bu da fiyatları yukarı çekecek. İmkânı olan ya da az krediye ihtiyaç duyan yatırımcılar için içinde olduğumuz mevcut dönem daha avantajlı" dedi.

TÜRKİYE'DE KONUT ARZI YETERLİ Mİ?

Türkiye’de yıllık konut ihtiyacının yaklaşık 800 bin ile 1 milyon adet arasında olduğunu belirten Akdoğan, "Bu talep aslında kaybolmuyor, sadece finansman ve erişilebilirlik nedeniyle erteleniyor. Uygun kredi koşulları oluştuğunda bu talep hızla piyasaya yansıyor" diyerek konut arzı hakkında değerlendirmede bulundu.

KONUT FİYATLARI NE ZAMAN ARTACAK?

"Konut fiyatlarının nominal olarak artmaya devam ediyor ancak uzun süre enflasyonun altında kaldığı için reel düşüş yaşanmıştı. 2025 sonunda bu reel düşüş büyük ölçüde kapandı." diyen Akdoğan, enflasyonun 2026’da da düşmesi hâlinde, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren reel artışların daha belirgin hâle gelmesini beklediğini söyledi.

Emlakçılara yönelik mesleki yetki belgesine yönelik değerlendirmede bulunan Akdoğan, "Mesleki standartlar ve yetki belgeleri konusunda ise taşınmaz ticareti yetki belgesi sektörde çok önemli bir düzenleme oldu. Ancak eğitim şartının ilköğretime düşürülmesi doğru bir adım değildi. Türkiye’deki en yüksek bedelli işlemlere aracılık eden meslek grubu emlak danışmanlarıdır. Bu nedenle en az lise, hatta üniversite düzeyinde eğitim teşvik edilmelidir. Ayrıca 100 saatlik mesleki eğitim programlarının içeriği güncellenmeli, gerekirse süre artırılmalıdır. Mesleki yeterlilik belgelerinin de bugünün koşullarına uygun hâle getirilmesi gerekir" dedi.