SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi neden aynı zammı almıyor? Emin Yılmaz çok tartışılan konuyu açıkladı

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşları arasında büyük farkların olması kamuoyunda çok tartışılıyor. Açıklanan %12,19’luk enflasyon sonrası memur ve SSK emeklisi arasındaki fark 6 puana yaklaştı. Peki bu maaş farkı neden kaynaklanıyor? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a maaş farkları hakkında çok merak edilen sebepleri anlattı ve tüm emeklilerin merak ettiği konuya açıklık getirdi.

Yılmaz, "Açıklanan enflasyon verisi, özellikle memur ve memur emeklileri için maaş zammını etkileyen katsayı açısından büyük önem taşıyor. Bunun temel nedeni toplu sözleşme maddeleri. Toplu sözleşmeye göre, açıklanan son 6 aylık enflasyon verisi üzerinden 2025’in ikinci döneminde geçerli olan 7. Dönem Toplu Sözleşme’deki %5’lik artış oranı düşülüyor. Daha sonra 2026’nın ilk dönemine ait, yani 8. Dönem Toplu Sözleşme’de yer alan %11’lik artış oranı ekleniyor ve nihai rakam bu şekilde ortaya çıkıyor" dedi.

Bu kapsamda, %12,19 olarak açıklanan enflasyon oranından %5’lik kıstas çıkarıldığında %6,84’lık bir enflasyon farkı oluştuğunu belirten Yılmaz, "Bunun üzerine %11’lik toplu sözleşme artışı eklendiğinde, kümülatif olarak memur ve memur emeklilerine verilecek maaş artışı %18,60 seviyesine ulaşıyor" diyerek son durumu belirtti.

MAAŞLAR ARASINDA NEDEN FARK VAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise yasa gereği sadece son 6 aylık TÜFE oranı dikkate alındığını ifade eden Yılmaz, bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış oranı %12,19 olurken, memur ve memur emeklileri için %18,60’a çıktığını, aradaki farkın yaklaşık 6,41 puan olduğunu ve bu farkın tamamen toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklandığını söyledi.

"Bu dönem için SSK ve Bağ-Kur emeklileri daha düşük, memur ve memur emeklileri ise biraz daha yüksek artış alacak. Ancak bu durum kalıcı bir durum değil. Önümüzdeki dönemlerde rakamlar değişiklik gösterecek. Bunun nedeni 8. Dönem Toplu Sözleşme’de yer alan artış oranları. Buna göre 2026’nın ilk 6 ayında %11, ikinci 6 ayında %7, 2027’nin ilk 6 ayında %5, ikinci 6 ayında ise %4 artış yapılacak" diyen Yılmaz bu durumun nasıl değiştiğini özetledi.

BİR SONRAKİ 6 AYLIK DÖNEMDE MEMURA DÜŞÜK ZAM

Bu oranlara tek sıra halinde bakıldığında 11, 7, 5 ve 4 şeklinde aşağı yönlü bir düşüş söz konusu olduğundan bahseden Yılmaz, "Dolayısıyla bir sonraki dönemde %11’den %7’ye düşüş söz konusu, yani arada bu kez 4 puanlık bir fark oluşuyor. Bu da demek oluyor ki; bir sonraki dönemde memur ve memur emeklilerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre yaklaşık 4 puan daha düşük zam alacağı anlamına geliyor" dedi.

Yani "Bir sonraki 6 aylık dönemde %7 ve %5 oranları dikkate alındığında fark 2 puana düşüyor. Yani bu dönemde de memur ve memur emeklileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 puan gerisinde kalacak. 2027’nin son döneminde ise fark yaklaşık 1 puan olacak."

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE DAHA YÜKSEK ZAM GELECEK

Özetle, toplu sözleşme ile belirlenen 6’şar aylık dönemlerde memur ve memur emeklilerinin maaş katsayısı bu şekilde hesaplandığı için, ilerleyen dönemlerde 4 puan, 2 puan ve 1 puanlık farklarla memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük maaş artışı alacağını açıklayan Yılmaz, bu durumun tamamen toplu sözleşmenin kendi içindeki algoritmik hesaplama sisteminden kaynaklandığını belirtti.

TOPLU SÖZLEŞME KORUMA KALKANI GÖREVİ GÖRÜYOR

Yılmaz "Toplu sözleşme yalnızca bu dönem baz alındığında memur ve memur emeklileri için avantajlı gibi görünse de, sonraki dönemlerde farklı hesaplama kriterleri devreye girdiğinden, uzun vadede toplu sözleşmenin bir tür “koruma kalkanı” işlevi gördüğünü de belirtmek gerekiyor" dedi.

Buradan hareketle sıkça sorulan bir soru da şu oluyor: Memur emeklisinin maaşı, SGK emeklisinden hiç daha düşük olur mu?

Genel algının taban aylıkların yüksekliği nedeniyle oranlar değişse bile memur emeklisinin aldığı rakamın hiçbir zaman daha düşük olmayacağı yönünde olduğunu ifade eden Yılmaz bu durumun her zaman geçerli olmadığını açıkladı.

2008 ÖNCESİ VE SONRASI İÇİN MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI DEĞİŞİYOR

Yılmaz "Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi farklı yasal düzenlemeler üzerinden ilerliyor. Özellikle EYT kapsamı, 506 sayılı yasa, ardından 4447 sayılı yasa ve 2008 sonrası için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bu sistemin temelini oluşturuyor. 2008 yılı bir milat olarak kabul ediliyor. 2008’den önce emekli olan memurlar 5434 sayılı kanuna tabi iken, 2008’den sonra memuriyete girip emekli olanlar 5510 sayılı kanuna tabi oluyor" dedi.

TÜM MEMUR EMEKLİLERİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNDEN YÜKSEK ALMIYOR

Güncel durumda 5434 sayılı kanuna tabi bir memur emeklisinin en düşük maaşı 22.672 TL seviyesinde olduğunu ifade eden Yılmaz "%18,60’lık artışla bu tutar yaklaşık 26.890 TL’ye yükseliyor. Ancak 5510 sayılı kanuna tabi olan memur emeklileri de var. Bu gruptaki memurlar, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle aynı taban aylığa, yani 16.881 TL’ye tabi. Bu gruba %12,19’luk artış uygulanırsa maaşları yaklaşık 18.939 TL’ye yükseliyor. Dolayısıyla tüm memur emeklileri için “SGK emeklisinden daha yüksek maaş alır” demek doğru değil" diyerek kafa karşıklığını giderdi.

SSK- BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Yılmaz "Memur ve memur emeklilerinin maaş hesaplaması gösterge, derece ve kademe üzerinden yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise sistem tamamen farklı. 2000’den önce sigortalı olanlar gösterge sistemine tabi. 2000–2008 arasındaki dönemde TÜFE, enflasyon ve büyüme katsayısının %100’ü dikkate alınıyor. 2008 sonrasında ise büyüme katsayısının yalnızca %30’u hesaba katılıyor" dedi.

2008 SONRASI SİSTEME GİRENLER HANGİ KURUMDAN MAAŞ ALACAK?

Hangi kurumdan emekli olunacağı konusu da önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "2008’den önce sigorta girişi olanlar için son 7 yılda 3,5 yıl kuralı geçerli. 2008’den sonra işe girenlerde ise en fazla prim hangi statüde ödendiyse emeklilik o statüye göre belirleniyor. 2008’den önce işe başlamış fakat 2008’den sonra memuriyete geçmiş ancak 3,5 yıl şartını doldurmadan emekli olan kişiler, önceki sigortalılık statülerine göre emekli oluyor. Bu nedenle adı memur emeklisi olup maaşı SSK veya Bağ-Kur tabanından hesaplanan kişiler de bulunuyor" dedi.

Bu nedenle sosyal medyada sıkça dile getirilen “memur emeklisi her zaman daha yüksek maaş alır” algısı gerçeği tam olarak yansıtmadığının altını çizen Yılmaz, özellikle 2008 sonrası sistemde bu durumun değişkenlik gösterebildiğini ifade etti.

MAAŞ FARKININ 2 TEMEL NEDENİ VAR

Konuyu iki başlık altında değerlendirmek gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Birincisi, memur maaş katsayısının bu dönem yüksek olması ama sonraki dönemlerde toplu sözleşme nedeniyle düşecek olması. İkincisi ise emeklilik statüsüne göre maaş hesaplama sistemlerinin farklılığı" dedi.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAKIN ZAMANDA BİR DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Önümüzdeki 1–2 yıl içinde köklü bir sistem değişikliği beklenip beklenmediği sorusuna gcevap veren Yılmaz, "Sistemde bazı değişiklikler gündeme gelebilir. Özellikle 5510 sayılı kanun kapsamında emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanların maaşlarının kesilmesi konusu ciddi bir adaletsizlik olarak değerlendiriliyor ve bunun değiştirilmesi gerektiği sıkça dile getiriliyor. Ayrıca işveren katkılı tamamlayıcı emeklilik sistemi de hayata geçecek. Bu sistemle birlikte bireylerin hem özel emeklilikten hem de devletin sunduğu sosyal güvenlik emekliliğinden gelir elde etmesi mümkün olacak" dedi.

SEÇİM DÖNEMİNDE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI GELEBİLİR

Yılmaz son olarak "Emeklilik kriterleri açısından kısa vadede köklü bir değişiklik beklenmese de, seçim dönemlerinde refah payı, seyyanen ödeme ve geçmişte olduğu gibi SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri arasındaki eşitleme formüllerinin yeniden gündeme gelmesi kuvvetle muhtemel görünüyor" diyerek sözlerini noktaladı.