Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı

Türkiye’de yüz binlerce çırak ve stajyer, SGK’ya kayıtlı olmalarına ve resmi sigorta girişleri bulunmasına rağmen emeklilik hakkından yararlanamıyor. Peki bu kişilerin hak kaybının altında yatan sebep ne ve çözüm önerileri neler? Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a sorunun hukuki ve ekonomik sebeplerini anlattı.

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.01.2026
09:55
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
09:55

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT düzenlemesiyle birlikte yeniden gündeme gelen staj ve çıraklık mağduriyeti büyüyor. Yüz binlerce çırak ve stajyer, SGK’ya kayıtlı olmalarına rağmen emeklilik hakkı bulamıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a çırak ve stajyer mağdurlarının sorunları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı

Çırak ve stajyer grubuna kimler dahil ediliyor?

Murat Bal: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, bir mesleği öğrenmek amacıyla işletmelerde çalışan ve mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı kişilere çırak denir. Yine 3308 sayılı kanun kapsamında haftanın belirli günlerinde işletmede uygulamalı eğitim alarak, çalıştan kişilere ise Stajyer denilmektedir.

Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı

Çıraklar ve stajyerler SGK’ya kayıtlı oldukları halde neden emekli olamıyor?

Murat Bal: Çıraklar ve stajyerlerin SGK’ya kayıtlı görünmelerine rağmen emekli olamamalarının temel nedeni, bu kişilerin emekliliğe sayılan sigorta kollarına değil, sadece kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan sağlık ve meslek hastalığı sigortasına tabi tutulmalarıdır.
Bu kişilerin SGK numaraları vardır. Sigortalı görünürler. Tescilli sigorta giriş belgeleri ve işe giriş tarihleri vardır. Ancak, hizmet başlangıç tarihi bakımından ilk işe giriş tarihleri baz alınmaz. Yani emeklilik başlangıcı olarak kabul edilmemektedir.

Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı

Türkiye’de kaç kişi stajyer–çırak sigortası nedeniyle emekli olamıyor?

Murat Bal: Kesin bir resmî sayı olarak, “çırak–stajyer sigortası nedeniyle emekli olamayanlar” şeklinde ayrıştırılmış Türkiye’de kaç kişi olduğuna dair SGK tarafından yayımlanmış doğrudan bir veri mevcut değildir. SGK istatistiklerinden güncel rakamlar tahmin edilebilse de, geçmişteki uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerin net sayısı bilinmemektedir.

Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı

EYT düzenlemesi yapılırken stajyer–çıraklar neden kapsam dışında bırakıldı?

Murat Bal: EYT düzenlemesi, emeklilik primi ödenmiş sigortalılar için yalnızca yaş şartını kaldıran bir düzenlemeydi. Bunun ekonomik, siyasi ve hukuki birçok sebebi olabilir. EYT, emeklilik primi ödenmiş bir sigorta ilişkisinde yalnızca yaş şartını kaldıran bir düzenlemeydi. Staj ve çıraklık süreleri ise yanlış bir uygulama sonucu hukuken emeklilik sigortası sayılmadığı için, Stajyer–çıraklar EYT’ye dahil edilmedi. Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu konuda “çırakların hakkını vereceğiz, çalışıyoruz” demesine rağmen o dönemki yasa kapsamına alınmadılar.

Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı

Geriye dönük borçlanma hakkı verilmesi teknik olarak mümkün mü?

Murat Bal: Teknik olarak mümkündür. Ancak mevcut mevzuata göre mümkün değildir; bunun için bir kanun değişikliği gerekir. Güncel SGK mevzuatında pek çok hak sahibine borçlanma hakkı verilmiştir. 5510 sayılı kanunda borçlanma hakkı tanınan kişilere “stajyer ve çıraklar dahil edilebilir.

Staj ve çıraklık mağdurları dikkat: Murat Bal düğümün sebebini açıkladı ve uyardı

Stajyer ve çıraklara bugün ne tavsiye edersiniz?

Murat Bal: Stajyer ve çıraklara vereceğim en büyük tavsiye asla vazgeçmemeleridir. Bu süreçte alanlardan geri durmasınlar, birliklerini korusunlar ve bu davaya samimiyetle destek veren kimseyi yıpratmasınlar. Hak arama mücadeleleri, kararlılıkla sürdürüldüğünde sonuç verir.

