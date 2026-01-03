Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

Ocak ayında altın ve gümüş alanlar dikkat! Venezuela - ABD arasında yaşanan gerilim ve şiddet piyasaları etkilemeye başladı. Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yaptığı özel açıklamada altın, gümüş, dolar, Euro ve Bitcoin'in bu savaştan nasıl etkileneceği hakkında yatırımcılara çok kritik uyarılarda bulundu.

Bengü Sarıkuş
03.01.2026
03.01.2026
Venezuela ve ABD arasında yaşanan gerilim piyasaları alt üst ediyor. Özellikle altın ve gümüş fiyatlarında fırtına estirmesi beklenen bu jeopolitik kriz, tüm enstrümanlar üzerinde etkili oluyor. Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a yaşanan gelişmelerin piyasalara etkisi hakkında bilgi vererek tüm yatırımcıları uyardı.

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

3 Ocak 2026 itibarıyla Venezuela ve ABD arasında yaşanan sıcak gelişmelerin piyasalarda şok etkisine neden olduğunu belirten Kaya, "Yaşanan gelişmeler küresel piyasalarda ciddi bir "güvenli liman" arayışı başlatmış durumda. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yakalandığını duyurması ve bölgedeki askeri hareketlilik, bölgedeki jeopolitik gerilimi daha da artırdı" dedi.

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

VENEZUELA - ABD GERİLİMİNDEN KİM NASIL ETKİLENECEK?

Yaşanan bu sıcak gelişmenin varlık sınıfları üzerindeki olası etkileri hakkında bilgi veren Kaya,

Altın: Güçlü yükseliş
Gümüş: Agresif yükseliş
Dolar Endexsi(DXY): Güçlü duruş
Euro: Dolara göre daha zayıf
Kripto: Nötr ya da yükseliş eğilimi gösterecektir diyerek görüş bildirdi.

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

OCAK AYI İÇERİSİNDE YATIRIMCI NE YAPMALI?

Türkiye'deki yatırımcılar için en kritik enstrümanın şu an gram altın olduğunu vurgulayan Kaya, "Çünkü gram altın iki motordan güç alıyor:
1. Dünyada Ons altının rekor kırması (Venezuela gerilimi nedeniyle).
2. İçeride Dolar/TL'nin yukarı yönlü hareketi.
Bu "çifte etki" nedeniyle Gram Altın, Ocak ayında diğer enstrümanlardan daha agresif bir getiri (veya zirveden alanlar için risk) potansiyeli taşıyor" diyerek altın yatırımcılarını uyardı.

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

SİYAH KUĞU DÖNEMİNDE PANİK YOK

Bu tür beklenmedik, büyük etkili ekonomik olaylar için "Siyah Kuğu" dönemi dendiğini hatırlatan Kaya, bu piyasa koşullarında panik işlem yapmanın en büyük hata olacağı konusunda hatırlatmada bulundu.

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

ÇOK SERT KAR SATIŞI VE DÜZELTME GELEBİLİR

Altın ve Gümüş fiyatlarının şu an tarihi zirvelerinde olduğunu belirten Kaya, "Haber akışı bir anda "Maduro ile anlaşıldı" veya "Kriz bitti" yönüne dönerse, emtialarda çok sert kâr satışları (düzeltmeler) gelebilir. Tüm paranızla bu seviyeden girmek büyük risk taşır" diyerek tüm yatırımcılar için hayati uyarıda bulundu.

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

Kaya, yatırımcı portföyünün en az yüzde 20-30'unu nakitte yani dolar veya TL likit fonunda tutmanın, olası ani düşüşlerde alım fırsatı oluşturacağını hatırlattı.

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

KALDIRAÇTAN UZAK DURUN

"Forex veya VİOP gibi kaldıraçlı piyasalarda, bu tip haber akışlarında ani iğne atışlarıyla pozisyonlar likit edilebilir" diyen Kaya, kesinlikle kaldıraçlı piyasa işlemlerinden uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Altın ve gümüşte Venezuela- ABD şoku! Tuna Kaya'dan yatırımcılara acil uyarı geldi

Kaya, "Ocak ayı kazanma değil, mevcudu koruma ayıdır. altın ve gümüşü elinde tutanlar için kârlı, yeni alacaklar için ise riskli bir dönemdir.
Piyasalar haber akışına çok duyarlı olduğundan, yatırımcıların son dakika gelişmelerini (ABD resmi açıklamalarını) yakından takip etmesini öneririm" diyerek tüm yatırımcılar için tavsiyede bulundu.

TGRT Haber
