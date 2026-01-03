Menü Kapat
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Gram altın 8 bin lira olacak! İslam Memiş'ten çok çarpıcı al-sat uyarısı

Ocak 03, 2026 13:51
1
altın fiyatları

2025 yılında Türkiye’de en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Altın tarafındaki hızlı yükselişler yıl boyunca gündemdeydi. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılı için yatırımcılara çok kritik uyarılarda bulundu.

Memiş, 2025 yılı için "Gram altında yaklaşık yüzde 110, ons altında ise yüzde 74 civarında bir getiriyle yılı tamamladık" ifadelerini kullandı.

2
ALTIN NEDEN UÇUYOR?

ALTIN NEDEN UÇUYOR?

Altın fiyatlarındaki sert yükselişin tesadüf olmadığını şu anda ons altının 4.353 dolar civarında işlem gördüğünü belirten Memiş, gram altının da 3.500 TL seviyelerinden itibaren güçlü bir yükseliş trendi yakaladığını ifade etti.
 

3
altın fiyatları

2026 YILININ İKİNCİ YARISINA KADAR YÜKSELECEK

Altın ve gümüşte orta ve uzun vadeli görünümün pozitif olduğunu söyleyen Memiş, "Özellikle 2026 yılının ilk yarısına kadar yükseliş beklentimiz devam ediyor" dedi.

 

4
altın fiyatları

Bu süreçte jeopolitik risklerin belirleyici olduğunun altını çizen Memiş, İran–ABD gerilimi ile ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası adımlarının küresel belirsizliği artırdığına dikkat çekti. "“Enflasyonla mücadele sürerken merkez bankalarının altın alımları da devam ediyor. Bu faktörler Haziran ayına kadar altın fiyatlarını destekler" ifadelerini kullandı.
 

5
GRAM ALTIN 8 BİN LİRA OLACAK!

GRAM ALTIN 8 BİN LİRA OLACAK!

İslam Memiş, altın fiyatları için hedef seviyeleri de net biçimde paylaştı:
"Ons altında 4.800 – 4.880 dolar, gram altında ise 8.000 TL seviyesi hedef olarak izleniyor" dedi.

Bu seviyelerin sürpriz olmadığını belirten Memiş, "Gram altın tarafında 8.000 TL seviyesi mevcut koşullar altında çok da şaşırtıcı değil" değerlendirmesinde bulundu.
 

6
GRAM ALTIN

2026'NIN İKİNCİ YARISINA DİKKAT!

Yatırımcıları uyaran Memiş, 2026’nın tamamı için tek yönlü bir yükseliş beklentisi içinde olmadığını da vurgulayarak "2026 yılının ikinci yarısında daha yatay ya da geri çekilmelerin yaşandığı bir dönem görebiliriz. İlk yarıda zirveler test edilebilir, ardından geri dönüşler yaşanabilir" dedi.
 

7
ALTIN FİYATLARI

Altının belirsizlikten beslenen bir yatırım aracı olduğunu söyleyen Memiş,
"2026’ya girerken belirsizlikler devam ediyor. Yıl içinde yaşanabilecek gelişmeler altını doğrudan etkiler" ifadelerini kullandı.

 

8
FED BEKLENTİSİ

FED BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Fed cephesine de değinen Memiş, Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin altın için olumlu olduğunu belirtti.
"Faiz indirimleri altın fiyatlarına genel olarak yukarı yönlü destek verir" diyen Memiş, Fed yönetiminde olası değişikliklerin de piyasalar tarafından yakından izlendiğini söyledi.
 

9
İSLAM MEMİŞ

5 HANELİ RAKAMLAR BEKLENİYOR

Olası risk senaryolarına da dikkat çeken Memiş, "Öngörülemeyen gelişmeler, büyük bir savaş gibi senaryolar yaşanırsa gram altında beş haneli rakamlar bile sürpriz olmamalı" dedi.

Ancak bu değerlendirmelerin bugünkü koşullara dayandığını vurgulayarak, piyasa şartlarının değişmesi halinde yorumların da güncelleneceğini ifade etti.
 

10
altın al sat uyarısı

AL- SAT UYARISI GELDİ

Kısa vadeli işlemler konusunda net konuşan Memiş, yatırımcıları uyardı: “Bu piyasada hasat yapmaya çalışmak çok riskli. Piyasalar son derece karışık ve belirsiz” dedi.
 

11
altın yatırımcısı

2026 yılında yatırımcıların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini belirten Memiş, “Birikimleri çeşitlendirmek ve birikimler üzerinden al-sat yapmaktan kaçınmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

 

12
haziran ayı uyarısı

HAZİRAN AYINA KADAR MALDA KALIN

Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılar için önerisini de paylaşan Memiş, "Haziran ayına kadar malda kalmak daha sağlıklı görünüyor" dedi.


 

13
ev araba almak isteyenler

EV ARABA ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Ev veya araba almayı planlayanlar için yükselişlerin fırsat olabileceğini belirten Memiş, yılın ikinci yarısında küresel borsalar ve kripto para piyasalarında hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti. Bu nedenle 2026’da altın ve gümüşün, 2025 kadar konuşulmayabileceğini söyledi.

14
GRAM ALTIN

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK BANT

Kısa vadeli görünümle ilgili olarak Memiş, "Gram altında 6.000 – 6.350 TL bandını alım için izliyoruz" dedi.

Rusya–Ukrayna cephesinde olası bir barış haberinin fiyatlarda geri çekilme yaratabileceğini ancak bunun hangi seviyelerden olacağının bugünden öngörülemediğini de ekledi.
 

15
gümüş

GÜMÜŞ İÇİN TEMKİNLİ DURUŞ

Gümüşe de değinen Memiş, gram gümüşün 102,5 TL, ons gümüşün ise 73,6 dolar seviyelerinde olduğunu belirterek "Gümüşte yükseliş var ancak kısa vadede alım için riskli seviyelerden geçiyoruz" uyarısında bulundu.

2025’te gümüşün gram bazında %200, ons bazında %150 getiri sağladığını hatırlatan Memiş, "2026 için çok yüksek bir getiri beklentim yok" dedi.
Elinde gümüş bulunduran yatırımcılar için ise 120 TL seviyesinin ilk yarı hedefi olarak izlenebileceğini söyledi.
 

16
altın islam memiş

MERKEZ BANKALARI ALTIN DEPOLUYOR

Son olarak küresel talebe dikkat çeken Memiş, "Çin, Hindistan ve birçok merkez bankası altın alımlarına devam ediyor. Dünyada dolardan uzaklaşma eğilimi var ve bu fiziki talep fiyatları destekliyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın da bu sürecin içinde olduğunu belirten Memiş, yılın ikinci yarısında merkez bankalarının satış tarafına geçme ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
 

