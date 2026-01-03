Gram altın 8 bin lira olacak! İslam Memiş'ten çok çarpıcı al-sat uyarısı

2025 yılında Türkiye’de en çok konuşulan yatırım aracı altın oldu. Altın tarafındaki hızlı yükselişler yıl boyunca gündemdeydi. Katıldığı bir televizyon kanalında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılı için yatırımcılara çok kritik uyarılarda bulundu.

Memiş, 2025 yılı için "Gram altında yaklaşık yüzde 110, ons altında ise yüzde 74 civarında bir getiriyle yılı tamamladık" ifadelerini kullandı.