Milyonların gözü 5 Ocak’ta! 2026 Ocak memur ve SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise zam hesabı yüzde 12,3’lük bir enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. Bu hesaba göre,

18 bin lira maaş alan bir emeklinin zamlı maaşı 20.214 lira olacak.

30 bin lira seviyesindeki maaşlar 33 bin 690 liraya yükselecek.

90 bin lira emekli maaşı olan emekliler ise yeni zamla birlikte 101 bin 070 lira seviyesine yükselecek.

