Milyonların gözü 5 Ocak’ta! 2026 Ocak memur ve SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler, maaş artışına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.
TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 11,2 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.
Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz Emin Yılmaz, memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur zammını hesapladı.
Kasım ayının 0.87 gelmesiyle beraber 5 aylık enflasyon verisi, aktüel hesaplamayla %11.21’e tekabül ediyor.
Dolayısıyla, geçmiş dönemde 16.881 lira olan taban aylık, hükümet kanadı bir yasayla iyileştirme yaparsa, 5 aylık veriye göre şu anda 18.773 liralık kıstasın kesinleştiğini söyleyebiliriz. Aralık ayının kaç çıkacağı henüz belli değil. Merkez Bankası yıllık enflasyonu %31 ile %33 arasında değerlendiriyor.
Eğer yıl sonu yüzde 31 gelirse, ilk dönemki yüzde 16.67’lik enflasyonu ayırdığımızda, son 6 ay için yüzde 12.28 kalıyor.
Kök aylığı 16.881 lira olan 4 milyon 10 bin emeklimiz sıfır zam riskiyle karşı karşıya olduğu için hükümet genellikle bu gruba enflasyon oranında iyileştirme yapıyor. Bu durumda 16.881 lira, yüzde 12.28 artışla 18.953 liraya çıkabilir.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 32 olursa, son 6 aylık enflasyon yüzde 13.14 olacak ve taban aylık 19.099 liraya çıkacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olursa yaklaşık yüzde 14’lük veri oluşur ve rakam 19.244 liraya gelir.
Memur ve memur emeklileri zamları toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. 7. dönem toplu sözleşmesinde 2026’nın ilk yarısı için yüzde 11 artışa imza atılmıştı. 5 aylık enflasyon yüzde 11.21 olunca, toplu sözleşme farkıyla birlikte aktüel hesaplamada yüzde 17.56’ya ulaşıyoruz.
Bu durumda, Aralık hariç:
Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.652 TL
Bekar memur: 46.709 TL → 54.911 TL
Evli memur: 50.502 TL → 59.370 TL
Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 31 olursa, son 6 aylık veri yüzde 18.70’e ulaşacak.
Bu durumda:
Memur emeklisi: 22.672 TL → 26.911 TL
Bekar memur: 46.709 TL → 55.443 TL
Evli memur: 50.502 TL → 59.945 TL
Kamu çalışanları 5 Ocak'ta belli olacak enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave 1000 TL seyyanen zam alacak.
Yıl sonu yüzde 32 olursa, toplu sözleşmeyle birlikte artış oranı yüzde 19.60 olacaktır.
Memur emeklisi: 22.672 TL → 27.115 TL
Bekar memur: 46.709 TL → 55.863 TL
Evli memur: 50.502 TL → 60.400 TL
Yıl sonu yüzde 33 olursa fark yüzde 20.51’e çıkıyor.
Memur emeklisi: 22.672 TL → 27.322 TL
Bekar memur: 46.709 TL → 56.289 TL
Evli memur: 50.502 TL → 60.859 TL
Yine bu hesaplamalara 1.000 TL’lik taban aylık eklenecek. Kesin zamlı maaş o şekilde belirlenecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zam oranlarında enflasyonun belirleyici olacağını vurgulayarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artışın yüzde 12-13 bandında kalabileceğini belirtirken, en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.
2026 yılına ilişkin zam senaryolarını paylaşan Erdursun,
Yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-kurlulara yüzde 12,3 oranında zam,
Memur ve memur emeklisine yüzde 18,7 gibi enflasyon farkı verileceğini belirtti.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise zam hesabı yüzde 12,3’lük bir enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. Bu hesaba göre,
18 bin lira maaş alan bir emeklinin zamlı maaşı 20.214 lira olacak.
30 bin lira seviyesindeki maaşlar 33 bin 690 liraya yükselecek.
90 bin lira emekli maaşı olan emekliler ise yeni zamla birlikte 101 bin 070 lira seviyesine yükselecek.
Memur ve memur emeklilerinin daha fazla zam alması konusunun sıkça sorulduğunu ifade eden Erdursun, "Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kurlulara yüzde 16,67 artış yapılırken memurlara 15,57 artış yapıldı. Bu dönemde fazla almalarının nedeni ise, yüzde 12,3 enflasyon farkından 2025'in ikinci döneminin toplu sözleşme zammı olan yüzde 5 düşecek, 2026'nın yüzde 11 toplu sözleşme zammı ekleneceği için. Bu hesaba göre de arada yüzde 18,7 gibi bir fark oluşacak" dedi.
Erdursun, "Ancak memurlar için 2026 yılının temmuz ayı geldiğinde 2026 yılı toplu sözleşme farkı olan yüzde 11 düşülecek ve yüzde 7 eklenecek. Yani 2026 yılının temmuz ayı geldiğinde memurlar yine SSK ve Bağ-kurlulara göre daha düşük zam oranı ya da enflasyon farkı almış olacaklar. Bu sürekli aynı olan bir durum değil, enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklanan bir durum. Bazı dönemlerde daha yüksek bazı dönemde de daha düşük olabiliyor" diyerek konuya açıklık getirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, önceki yıllarda beklentiler ve açıklanan enflasyon oranlarıyla alakalı yaptığı analizde TÜİK'in aralık ayında açıklayacağı enflasyonun en az %0,70 en fazla %0,90’larda bir rakam olacağını söyledi. Fakat %1 ve üzeri bir rakam beklemediğini de ekledi.
"5 Ocak 2026 yılına sayılı günler kala bu oranları daha da somutlaştıracak olursak; Belirtmiş olduğum %0,80 ve %0,90 aralık ayı enflasyon oranlarına göre; %12,10-12,25 aralığında bir güncelleme söz konusu olacaktır. Maalesef %12,5 bile uzak görünüyor"
Hükümetten ek bir hamle gelmezse, 'kök maaş' mağdurlarının yine hüsrana uğrayabileceğini, özellikle kök maaşı 15 bin TL ve altında olan emeklilerin, eğer taban aylık düzenlemesi (yeni yasa) yapılmazsa, enflasyon zammına rağmen aynı parayı almaya devam edebileceğini söylediğini hatırlattı.
Karakaş "En düşük emekli maaşı ile asgari ücret arasında fark iyice açılınca 6 aylık belirttiğim oranda bir güncelleme olursa emeklilerin serzenişlerinin daha da artacağı üzerinde duruluyor. En azından psikolojik sınır olan 20 bin TL’ye çekilmesi de gündeme gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.
Karakaş, en düşük emekli maaşının 18 bin 948 TL veya 20 bin TL olmasının kuvvetle muhtemel hale geldiğini rahatlıkla söyleyebileceğini belirtti.