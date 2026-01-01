Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hurda teşviki fiyatları nasıl etkiler? Hayrettin Temel'den araç sahiplerine kritik uyarı

Hurda teşviki düzenlemesi milyonlarca araç sahibini heyecanlandırıyor. Sıfır otomobil ve ikinci el pazarında da bazı değişikliklere neden olacak yeni düzenleme hakkında merak edilenleri Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş, İMAS Derneği Başkanı ve MASFED Genel Bşk. Yrd. Hayrettin Temel'e sordu. İşte hurda teşviği hakkında çok kritik bilgiler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
01.01.2026
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
01.01.2026
saat ikonu 09:00

Çevreye zarar veren belli kriterleri sağlayan araçların trafikten çekilmesi için devlet tarafından sağlanan vergi avantajına hurda teşviki deniyor. Teşvik yasalaşıp hayata geçirilirse hangi araçlar bu kapsama alınacak? İkinci el araç piyasası ve sıfır otomobil pazarı bu değişiklikten nasıl etkilenecek?
İMAS Derneği Başkanı ve MASFED Genel Bşk. Yrd. Hayrettin Temel, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevapladı.

Hurda teşviki fiyatları nasıl etkiler? Hayrettin Temel'den araç sahiplerine kritik uyarı

Hurda teşviki nedir? Hangi araçları kapsıyor?

Hayrettin Temel: Hurda teşviki, eski araçların trafikten çekilerek hurdaya ayrılması karşılığında araç sahibine çeşitli vergi avantajları sunulması olarak açıklanabilir. Türkiye'de bu uygulama bazı dönemlerde gündeme geliyor ve dönemin ihtiyacına göre şekilleniyor.

Uygulamadaki temel amaç çevreye daha fazla zarar veren eski araçların trafikten çekilmesiyle ortalama araç yaşını düşürmek, trafik güvenliğini artırmak, enerji tasarrufuyla yeşil dönüşüme destek vermek.

Hurda teşviki fiyatları nasıl etkiler? Hayrettin Temel'den araç sahiplerine kritik uyarı

HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Gündemde olan ve yasalaşma ihtimali konuşulan yeni hurda teşviki düzenlemesinde, hurda aracın 2000 model ve daha yaşlı olması, hurdaya ayrılacak araç için en az 10 yıl sahip olma şartı, teşvikten yararlanılacak araçların mutlaka yerli üretim olması ve satın alınan aracın belirlenen süre boyunca satılmaması durumu aranmaktadır.

Ayrıca şunu belirtmek önemli; düzenlemenin Meclis’te olduğunu, yasalaşmasının henüz kesin olmadığını ve maddelerin de süreç içerisinde ihtiyaca ve karara göre değişebileceğini vurgulayabiliriz.

Hurda teşviki fiyatları nasıl etkiler? Hayrettin Temel'den araç sahiplerine kritik uyarı

Türkiye’de trafikteki araç parkının yaş ortalaması bugün ne durumda ve bu tablo hurda teşviki ihtiyacını gerçekten doğruluyor mu?

Hayrettin Temel: Türkiye’de bugün itibarıyla ortalama araç yaşı yaklaşık 14,5 olarak ölçülmektedir. Bu araçların önemli bir kısmının 20 yaş ve üzeri araçlardan oluştuğunu görüyoruz. Tabloya bakılarak hurda teşvikinin amacına uygun ve doğru uygulanması durumunda hem araç parkının gençleşmesi hem de çevresel ve yapısal iyileşmeler açısından faydalı olacağını düşünüyoruz.

Hurda teşviki fiyatları nasıl etkiler? Hayrettin Temel'den araç sahiplerine kritik uyarı

SATIŞLARI OLUMLU ETKİLEYECEK

Hurda teşviki yürürlüğe girerse sıfır araç satışlarında nasıl bir değişim bekliyorsunuz?

Hayrettin Temel: Teşvikin yalnızca yerli üretim araçları kapsayacak şekilde planlanması yaklaşık 10 civarında modeli doğrudan ilgilendirmektedir. Uygulamanın hayata geçmesi halinde, bu kapsamdaki modellerde satış sayıları yükselebilir. Dolayısıyla genel satış adetlerini de olumlu etkileyecektir.

Ancak hurda teşviki talebine bağlı olarak gelişen artışın dönemsel olacağını ve bu talep doyunca yeniden azalacağını söylemek mümkün.

Hurda teşviki fiyatları nasıl etkiler? Hayrettin Temel'den araç sahiplerine kritik uyarı

Hurda teşviki ikinci el piyasasında fiyatları düşürür mü, yoksa arz daralması nedeniyle fiyatları daha da yukarı çeker mi?

Hayrettin Temel: Hurda teşviki, tanımı gereği genel tüketici kitlesini değil, elinde hurda kapsamına giren aracı bulunan tüketicileri ilgilendiren bir uygulama. Bu nedenle sıfır araç genel liste fiyatları üzerinde doğrudan yukarı veya aşağı yönlü güçlü bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Bu sebeple ikinci elde de fiyatları doğrudan etkilemeyecektir. Ancak oluşabilecek psikolojik etkiler bu noktada fiyatlara etki edebilir.

Hurda teşviki fiyatları nasıl etkiler? Hayrettin Temel'den araç sahiplerine kritik uyarı

Teşvikin oluşturduğu indirim algısı ve talebin belirli modellere yönelmesi, mevcut rekabet ortamında bazı markaları kampanya ve fiyat avantajları sunmaya yönlendirebilir. Bu senaryo yaşandığı taktirde ikinci elde de fiyatlar bir miktar etkilenebilir ancak çok büyük farklar olmayacaktır. Öte yandan elbette burada dönemin ekonomik koşulları ve piyasa dinamikleri belirleyici bir diğer ana faktör.

Hurda teşviki fiyatları nasıl etkiler? Hayrettin Temel'den araç sahiplerine kritik uyarı

Hurda teşviki otomotiv piyasasını besler mi yoksa olumsuz mu etkiler?

Hayrettin Temel: Otomotiv piyasası, 2025 yılı itibarıyla hem sıfır hem ikinci el kanadında satış adetleri açısından oldukça güçlü bir seyir izledi. Her iki alanda da satış adetleri anlamında rekor seviyelere ulaşıldı. Bu nedenle olası bir hurda teşvikini daha çok pazarın büyümesini destekleyici, yapısal bir katkı olarak değerlendirmek daha doğru olur.

Kanunlaşması halinde tüketici tarafında kısa süreli bir bekleme refleksi oluşabilir ancak bu etkinin geçici olacağını ve piyasanın kısa sürede mevcut dengesini yeniden yakalayacağını öngörüyoruz. Genel fiyatlar açısından ise olumsuz bir sonuç beklemiyoruz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emekliye sıfır zam şoku! Emin Yılmaz en düşük emekli maaşı için rakam vererek kritik uyarıda bulundu
2026 yılında para kazanmanın formülü belli! Sefer Şener'den tüketiciye çok çarpıcı uyarı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.