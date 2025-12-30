Emekliye sıfır zam şoku! Emin Yılmaz en düşük emekli maaşı için rakam vererek kritik uyarıda bulundu

En düşük emekli maaşı için kritik sürece girildi. Emekliler Ocak ayında gelecek olan zam oranını ve en düşük emekli aylığının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşı zammı için Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a rakam verdi ve emeklileri uyardı.

En düşük emekli maaşı rakamının kesin olarak belirlenmesi için mutlaka aralık ayı enflasyonun netleşmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, "Aralık enflasyon tahmini olarak Merkez Bankası piyasa anketine göre 1,08 üzerinden geçen hafta açıklandı. Aralık ayında 1,08 olursa yıl sonu enflasyon yüzde 31,17 olacak" dedi.

Emekli vatandaşa yılda iki kez zam yapıldığı için, Ocak 2026 zammında Temmuz–Aralık 2025 dönemine ait 6 aylık TÜFE esas alınacağını belirten Yılmaz, "Bu hesaplamaya göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,43 seviyesinde oluşuyor" diyerek oranı çıkarttı.

EMEKLİYE SIFIR ZAM GELEBİLİR

Yılmaz, hükümetin, önceki dönemlerde olduğu gibi en düşük emekli maaşına ekstra artış yapmaması halinde sadece açıklanan enflasyon oranının uygulanacağını bu durumda da kök aylığı düşük olan emekliler için “sıfır zam” riskinin devam ettiğini açıkladı.

SIFIR ZAM NE DEMEK?

Enflasyon farkı emeklinin kök maaşına yansıtıldığı halde bu artış en düşük emekli maaşının altında kaldığı sürece emekli kişinin aldığı toplam tutar aynı kalır. Bu durumda emekliye zam yapılmış görünse de maaşında bir artış olmaz. Bu duruma "sıfır zam" deniliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Yılmaz, "Mevcut en düşük emekli maaşı olan 16.881 TL’ye yüzde 12,43 zam yapılması halinde rakam yaklaşık 18.979 TL’ye yükseliyor. Kök aylığı ek ödeme dahil 15.014 TL olan 3,5–4 milyon civarında emekli, ilave bir düzenleme yapılmaması halinde zam alamayabilir" diyerek emeklileri uyardı.