SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları için kritik sürece girildi. Asgari ücretin ardından gözler emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a beklenen maaş artışına ilişkin kritik bilgiler paylaşarak kimin ne kadar zam alacağını tek tek hesapladı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklinin alacağı maaş zammı, enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu.

Erdursun, zam oranlarında enflasyonun belirleyici olacağını vurgulayarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artışın yüzde 12-13 bandında kalabileceğini belirtirken, en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.

2026 YILINDA HANGİ EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

2026 yılına ilişkin zam senaryolarını paylaşan Erdursun,

Yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-kurlulara yüzde 12,3 oranında zam,

Memur ve memur emeklisine yüzde 18,7 gibi enflasyon farkı verileceğini belirtti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise zam hesabı yüzde 12,3’lük bir enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. Bu hesaba göre,

18 bin lira maaş alan bir emeklinin zamlı maaşı 20.214 lira olacak.

30 bin lira seviyesindeki maaşlar 33 bin 690 liraya yükselecek.

90 bin lira emekli maaşı olan emekliler ise yeni zamla birlikte 101 bin 070 lira seviyesine yükselecek.

MEMUR EMEKLİSİ NEDEN DAHA YÜKSEK ZAM ALIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin daha fazla zam alması konusunun sıkça sorulduğunu ifade eden Erdursun, "Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kurlulara yüzde 16,67 artış yapılırken memurlara 15,57 artış yapıldı. Bu dönemde fazla almalarının nedeni ise, yüzde 12,3 enflasyon farkından 2025'in ikinci döneminin toplu sözleşme zammı olan yüzde 5 düşecek, 2026'nın yüzde 11 toplu sözleşme zammı ekleneceği için. Bu hesaba göre de arada yüzde 18,7 gibi bir fark oluşacak" dedi.

Erdursun, "Ancak memurlar için 2026 yılının temmuz ayı geldiğinde 2026 yılı toplu sözleşme farkı olan yüzde 11 düşülecek ve yüzde 7 eklenecek. Yani 2026 yılının temmuz ayı geldiğinde memurlar yine SSK ve Bağ-kurlulara göre daha düşük zam oranı ya da enflasyon farkı almış olacaklar. Bu sürekli aynı olan bir durum değil, enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklanan bir durum. Bazı dönemlerde daha yüksek bazı dönemde de daha düşük olabiliyor" diyerek konuya açıklık getirdi.

KRİTİK TARİH 5 OCAK

Aralık ayı ve son 6 ayın enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.