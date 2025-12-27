Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Emekli maaş zamları için geri sayım başladı. 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak enflasyon rakamıyla SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zam oranları netleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a emekli maaşına ilişkin kritik bilgiler paylaşarak her grup için zam oranını tek tek hesapladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 12:41
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 12:43

Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları için kritik sürece girildi. Asgari ücretin ardından gözler emeklilere yeni yılda yapılacak zam oranına çevrildi. 5 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte yılın ilk altı ayına ilişkin zam da netleşecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a beklenen maaş artışına ilişkin kritik bilgiler paylaşarak kimin ne kadar zam alacağını tek tek hesapladı.

SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklinin alacağı maaş zammı, enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağ-kur emeklisi ise 6 aylık enflasyon oranında artış alıyor. Yılın ikinci yarısındaki 5 aya ilişkin tüketici fiyat endeksine ait veriler belli oldu.

Erdursun, zam oranlarında enflasyonun belirleyici olacağını vurgulayarak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artışın yüzde 12-13 bandında kalabileceğini belirtirken, en düşük emekli maaşının yaklaşık 19 bin TL seviyesine çıkabileceğini ifade etti.

SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

2026 YILINDA HANGİ EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

2026 yılına ilişkin zam senaryolarını paylaşan Erdursun,

Yıllık enflasyonun yüzde 31 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-kurlulara yüzde 12,3 oranında zam,
Memur ve memur emeklisine yüzde 18,7 gibi enflasyon farkı verileceğini belirtti.

SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise zam hesabı yüzde 12,3’lük bir enflasyon farkı üzerinden yapılıyor. Bu hesaba göre,
18 bin lira maaş alan bir emeklinin zamlı maaşı 20.214 lira olacak.

30 bin lira seviyesindeki maaşlar 33 bin 690 liraya yükselecek.

90 bin lira emekli maaşı olan emekliler ise yeni zamla birlikte 101 bin 070 lira seviyesine yükselecek.

SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

MEMUR EMEKLİSİ NEDEN DAHA YÜKSEK ZAM ALIYOR?

Memur ve memur emeklilerinin daha fazla zam alması konusunun sıkça sorulduğunu ifade eden Erdursun, "Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kurlulara yüzde 16,67 artış yapılırken memurlara 15,57 artış yapıldı. Bu dönemde fazla almalarının nedeni ise, yüzde 12,3 enflasyon farkından 2025'in ikinci döneminin toplu sözleşme zammı olan yüzde 5 düşecek, 2026'nın yüzde 11 toplu sözleşme zammı ekleneceği için. Bu hesaba göre de arada yüzde 18,7 gibi bir fark oluşacak" dedi.

SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Erdursun, "Ancak memurlar için 2026 yılının temmuz ayı geldiğinde 2026 yılı toplu sözleşme farkı olan yüzde 11 düşülecek ve yüzde 7 eklenecek. Yani 2026 yılının temmuz ayı geldiğinde memurlar yine SSK ve Bağ-kurlulara göre daha düşük zam oranı ya da enflasyon farkı almış olacaklar. Bu sürekli aynı olan bir durum değil, enflasyon ve toplu sözleşmeden kaynaklanan bir durum. Bazı dönemlerde daha yüksek bazı dönemde de daha düşük olabiliyor" diyerek konuya açıklık getirdi.

SSK, Bağ-Kur ve memur için emekli zammı Ocak 2026 tarihinde ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı

KRİTİK TARİH 5 OCAK

Aralık ayı ve son 6 ayın enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı
Bağ-Kur'luya emeklilik şoku! Murat Bal'dan ihya, prim günü ve maaş için kritik çağrı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.