Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı

Altın fiyatları ve gümüş rekorlar kırmaya devamm ederken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, 2026 yılına ilişkin kritik uyarılarda bulundu. Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş’un sorularını cevaplayan Şener, 2025’in kalan günlerinde büyük bir sürpriz beklemediğini vurgulayarak 2026 için bomba rakamı açıkladı. İşte detaylar...

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yine tam gaz yoluna devam ediyor. Değerli metallerde ralli sürerken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener'e yılın son günleri ve 2026 yılı beklentilerini sorduk. Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'un sorularını cevaplayan Şener, 2026 yılının kritik tarihlerini vurgulayarak tüm yatırımcıları uyardı.

Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı

2025 yılının son günlerine girdik. Altın ve değerli metallerde yıl bitmeden sürpriz bir gelişme bekliyor musunuz?

Sefer Şener: Şimdi şunu net söyleyelim: 2025’in sonuna doğru çok şaşırtıcı şeyler beklememek lazım. Çünkü zaten yeterince şaşırtıcı noktaya geldik. Altın ve gümüş için ayrı ayrı sebepler var ama genel tablo şu: fiyatlar neden bu noktada, onu anlatayım.

Birincisi, özellikle Amerika’nın Güney Amerika, Gönland ve dünyanın kalanında ticaret politikalarıyla ilgili attığı adımlar var. Vergiler, tarifeler, ticari kısıtlamalar küresel risk oluşturuyor. Bu da kıymetli metalleri yukarı taşıyor.

İkincisi jeopolitik riskler. Rusya savaşı, İsrail’in pervasız tutumları gibi gelişmeler altın ve gümüşü destekliyor.

Üçüncüsü ise 2026 beklentileri. 2026 yılında FED Başkanı değişecek ve Trump düşük faiz istiyor. Faizlerin yüzde 2,5 seviyesine kadar çekilmesini istiyor. Şu anda faizler 3,5 – 3,75 aralığında. Dolayısıyla 2026 için üst üste faiz indirimleri beklentisi kıymetli metalleri rekorlara sürüklüyor.

Buna ek olarak merkez bankaları son iki yıldır yoğun şekilde altın rezervi yapıyor. Örneğin Çin Merkez Bankası son 13 aydır kesintisiz altın alımı yapıyor. Çin Merkez Bankası’nın altın rezervi 310 milyar doları aşmış durumda. Bütün bu tablo kıymetli metalleri yukarı taşıyor ve bu sürecin 2026’da da devam etmesi büyük ihtimal.

Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı

"EKSTRA BİR SÜRPRİZ BEKLEMEMEK LAZIM"

2025 için altın hedefleri konuşuluyordu. Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sefer Şener: Hatırlarsanız 2025 için uluslararası kuruluşların hedefi 4.200 dolardı. Ama şu an zaten hali hazırda 4.500 dolarları gördük. Bugün itibarıyla 4.470 dolar seviyelerinde.

Zaten bu başlı başına büyük bir sürprizdi. O yüzden yılın kalan günlerinde ekstra bir sürpriz beklememek lazım. Bir de Avrupa ve Amerika’da piyasalar Noel tatilinde. İşlemler sığ. Asıl sürprizler Ocak 2026 tarihinden itibaren görülebilir.

Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı

KISITLI KAYNAK GÜMÜŞ YÜKSELİYOR

Gümüş tarafında tablo altından farklı mı?

Sefer Şener: Evet, gümüşün ekstra bir boyutu var. Altınla ilgili saydığımız tüm riskler gümüş için de geçerli ama gümüş aynı zamanda sanayide yoğun kullanılıyor.

Son 5 yıla baktığımızda gümüş talebinde müthiş bir artış var ama bu talebi karşılayacak bir arz yok. Gümüş arzı, talebin altında kalıyor. Bunun sebepleri var: madenlerde verim düşüyor, riskler artıyor.

Gümüş ağırlıklı olarak Meksika, Şili, Uruguay gibi ülkelerden çıkarılıyor. Amerika’nın bu bölgelere yönelik tutumu da gümüş üzerinde risk oluşturuyor.

Ayrıca gümüş; güneş panellerinde, cep telefonlarında, elektrikli araçlarda, bataryalarda, veri saklama ve veri iletim merkezlerinde kullanılıyor. Yeşil enerjiye geçiş gümüş talebini her geçen gün artırıyor.

Bu yüzden yıllık bazda baktığımızda altın ons fiyatı bu yıl yüzde 65–70 civarında artarken, gümüşün onsu yüzde 140 arttı.

Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı

OCAK 2026 TARİHİNDE PİYASALARI BEKLEYEN RİSK

Ocak ayında bir düzeltme bekliyor musunuz?

Sefer Şener: Evet, muhtemelen 2026’nın başında ilk etapta bir geri çekilme görebiliriz. Altında 4.000 dolar seviyeleri tekrar görülebilir. Gümüşte 70 doların altına sarkmalar olabilir. Bu özellikle 2026 yılının Ocak ayı başları için geçerli.

Ama yön değişmez. Altın ve gümüşün 2026 genelinde yönü yukarı olacaktır.

Örneğin altın şu an 4.470 dolar civarında. Ocak ayında 4.400 – 4.380 dolar seviyelerine bir geri çekilme olabilir. Ama sonrasında 5.000 dolarlı seviyelere doğru yoluna devam eder.

Gümüşte de benzer bir tablo var. 70 doların altına sarkabilir ama sonrasında tekrar 70 doların üzerine çıkar. Hatta yıl sonu itibarıyla gümüşte 100 dolarlı seviyeleri rahatlıkla görmek mümkün.

Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı

GRAM ALTIN 10 BİN LİRAYI GÖRECEK

Altında maksimum hedef neresi olur? Ons ve gram bazında soralım.

Sefer Şener: Altında kısa vadede 4.500 – 5.000 dolar aralığı, uzun vadede ise yıl sonuna kadar 5.300 – 5.400 dolar seviyeleri mümkün. Ama küresel ekonomik şartlar bu yılki gibi daha da anormalleşirse 6.000 doların üzerini bile görebiliriz.

Gram tarafına bakarsak ise şu an gram altın 6.200 lira civarında. Eğer ons tarafında bu rakamları görürsek, dövizdeki artışı da eklediğimizde gram altında 9.000 – 10.000 lira seviyelerini görmek mümkün. Ancak kademeli bir yükseliş olacaktır ve bu rakamlar daha çok 2026 yılının sonuna doğru görülebilir.

Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı

2026 YILININ ŞAMPİYONU BELLİ

2026 yılının şampiyon enstrümanı hangisi olur?

Sefer Şener: Bu tamamen küresel risklere bağlı. Eğer bu riskler devam ederse 2026’nın şampiyonu yine kıymetli metaller olur.

Ama jeopolitik riskler azalırsa, ABD'nin tutumu değişirse, Rusya–Ukrayna barışı olursa, İsrail’in pervasız savaş tutumları sona ererse risk algısı düşer. O zaman borsa yatırımları ön plana çıkar.

Gram altın 10 bin lirayı görecek! Sefer Şener'den yatırımcıya çok kritik düzeltme uyarısı

Kıymetli metaller arasında 2026 yılında en çok kazandıran hangisi olacaktır?

Sefer Şener: Bu şartlar altında gümüş daha yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor. Çünkü hem yatırım aracı hem de sanayide yoğun kullanılan bir metal. Bu da fiyatı daha agresif yukarı taşıyabilir.

