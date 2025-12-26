Hayatı zehir oldu! 52 gündür hiç durmadan öksürüyor: Ne yemek yiyebiliyor ne de uyuyabiliyor

Batman'ın Gap Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Muhammed Eyüp Arı, 52 gün önce öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Hastanede yapılan incelemelerde çocuğa herhangi bir teşhis konulmazken, öksürüğü bir türlü geçmek bilmedi. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan çocuğun geçmeyen öksürüğü hayatını zehir etti.

"YEMEK YİYEMİYORUM, KİLOM DÜŞTÜ"

Yaşadığı zorlukları dile getiren Muhammed Eyüp Arı, "Durmadan öksürüyorum. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Sabaha kadar böyleyim. Yemek yiyemiyorum, kilom düştü. Okula gidemiyorum, arkadaşlarımı çok özledim. Sağlığıma geri kavuşmak istiyorum" dedi.

"52 GÜNDÜR PERİŞAN DURUMDAYIZ"

Oğlunun yaşadığı sürecin kendilerini çaresiz bıraktığını belirten anne Nesrin Arı ise "Başta basit bir öksürük sandık. Evde bitki çayları ve ilaçlar verdik. Geçmeyince acile götürdük. Buhar verdiler, şurup yazdılar ama fayda etmedi. Gittikçe kötüleşti. Gece gündüz ne uyuyor ne de bizi uyutuyor. Sürekli öksürüp kusuyor. 52 gündür perişan durumdayız. Oğlumun eğitimi aksadı. Yetkililerden ricamız, daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi" diye konuştu. Aile, çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek bekliyor.