İl İl TOKİ kura çekimi takvimi günleri 2025-26: TOKİ 500 bin konut İstanbul, Kastamonu, Adana, Niğde, Elazığ, Edirne kura çekimi ne zaman?

500 bin konutta hak sahipleri, kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. İki ay sürecek kura çekimi 27 Şubat’ta tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura takvimine ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu. TOKİ kura çekiminde asil ve yedek adaylar belirlenecek. Belirlenen tarihlerde, işlem yapmayan asıl adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Kura çekilişi sonrasında hak sahibi olan adyalar sorgulama işlemlerini toki.gov.tr veya alternatif olarak e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilir. Asıl ve yedek listeler, 2 Mart itibarıyla ilan edilmiş olacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimleri canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki TOKİ 500 bin konut kura çekimi 2025-26 ne zaman? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2025-2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri için beklenen açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

Bakan Kurum açıklamasında ilk kura çekiminin 29 Aralık’ta Adıyaman’dan başlayacağını duyurdu. Kura takviminin tam listesi illere göre kısa süre içerisinde toki.gov.tr adresinden ilan edilecek.

TOKİ kura çekiminin yaklaşık 2 ay sürmesi beklenirken kura çekiminin ardından asıl/yedek aday listeleri duyurulacak.

Kura çekiminin 2 ay olması planlanırken takvim göz önünde bulundurulduğunda bir günde farklı illerin de kura çekiminin yapılması bekleniyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENECEK?

TOKİ kura takviminin yayınlanmasıyla birlikte canlı kura çekiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi Youtube hesabından yayınlanması bekleniyor. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından ilk konut teslimatı ise 2026 yılında gerçekleştirilecek.

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyasında en fazla başvuru gelen iller İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun kalabalık olduğu iller oldu. Türkiye genelinde 8 milyon 840 bin kişi sosyal konut kurasına başvuru yaptı. Başvuru şartlarını sağlayan 5 milyon 242 bin 766 başvuru sahibi kura çekimine katılacak.

Başvuru sayısı dikkate alındığında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere öncelik verilmesi bekleniyor. TOKİ kura çekiminde büyük illere öncelik verilmesi bekleniyor.

