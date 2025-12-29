28 Aralık Pazar reyting sonuçları 2025 || Teşkilat, Sahtekarlar, Bahar…Dün en çok ne izlendi?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
28 Aralık 2025 reyting sonuçları, televizyon dünyasına damga vurdu. Dün akşam Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelirken aynı zamanda sinema filmleri, yarışma ve eğlence programları milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…
28 Aralık Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat, Now TV’de Sahtekarlar, Show TV’de ise Bahar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yılın son hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler için ayrıca birbirinden eğlenceli birçok program daha izleyiciyle buluştu. Haftanın ilk günü itibariyle de hafta sonu izlenme oranları seyircinin araştırdığı konular arasına girdi…
Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 163. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi 12. Bölümüyle ekranlara gelirken, Show TV’de Bahar dizisi 64. ve final bölümüyle son kez izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde Kanal D’de Canım Oğlum, Star TV’de Hababam Sınıfı Uyanıyor isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef All Star ile ekranlarda heyecan fırtınaları esti.
Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 28 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.