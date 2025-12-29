Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

28 Aralık Pazar reyting sonuçları 2025 || Teşkilat, Sahtekarlar, Bahar…Dün en çok ne izlendi?

Aralık 29, 2025 09:02
1
28 Aralık 2025 reyting sonuçları

28 Aralık 2025 reyting sonuçları, televizyon dünyasına damga vurdu. Dün akşam Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelirken aynı zamanda sinema filmleri, yarışma ve eğlence programları milyonlarca izleyiciyi ekran başına topladı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte cevabı…

2
kanal değiştirme

28 Aralık Pazar akşamı TRT1’de Teşkilat, Now TV’de Sahtekarlar, Show TV’de ise Bahar dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Yılın son hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler için ayrıca birbirinden eğlenceli birçok program daha izleyiciyle buluştu. Haftanın ilk günü itibariyle de hafta sonu izlenme oranları seyircinin araştırdığı konular arasına girdi…

3
Kumanda aleti

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam TRT1’de Teşkilat dizisi 163. Bölümüyle, Now TV’de Sahtekarlar dizisi 12. Bölümüyle ekranlara gelirken, Show TV’de Bahar dizisi 64. ve final bölümüyle son kez izleyicisinin karşısına çıktı. Aynı saatlerde Kanal D’de Canım Oğlum, Star TV’de Hababam Sınıfı Uyanıyor isimli yerli sinema filmleri yayınlandı. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef All Star ile ekranlarda heyecan fırtınaları esti.

4
TV kanalları

28 ARALIK 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren 28 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kişiler, AB ve ABC reyting gruplarındaki izlenme oranlarını gösteren liste resmi kurumlar tarafından paylaşıldığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.