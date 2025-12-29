Trump'ın, Putin sözleri Zelenskiy'i şoka soktu, mimiklerini gizleyemeyen lider herkesin dikkatini çekti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Florida'daki malikane Mar-a-Lago'ya geldi. İki lider barış için temaslarını sürdürürken Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için söyledikleri, Zelenskiy'i adeta şoka soktu.

ZELENSKİY HAYRETE DÜŞTÜ

Trump, Rus lider Putin'in Ukrayna için 'iyi niyetli' olduğunu söyledi. O anlarda Zelenskiy şaşkınlığını gizleyemedi bu durum mimiklerine de yansıdı. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı için kameralar karşısına geçti ve 'ilerleme kaydedildiğini' söyledi. Fakat henüz bir anlaşma sinyali verilmedi.

ZELENSKİY'NİN MİMİKLERİ TRUMP'IN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Basın toplantısı sırasında Trump, Putin'den övgüyle bahsetti. Trump'ın "Rusya Ukrayna'nın başarılı olmasını istiyor" sözlerinin üzerine Zelenskiy kaşlarını kaldırdı. Trump sözlerinin yarattığı etkiyi fark ederek "Biraz garip gelebilir" derken, Zelenskiy gülümseyerek başını salladı ve kısa bir "Evet" cevabını verdi.

Bu sözleri Zelenskiy'ye daha önce de aktardığını ifade eden Trump, Putin'i Ukrayna'nın başarısı konusunda "çok cömert duygular taşıdığını" iddia etti. Zelenskiy'nin ise bu sırada gülümsemekle yetindiği görüldü.