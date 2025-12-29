Menü Kapat
Editor
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump'ın, Putin sözleri Zelenskiy'i şoka soktu, mimiklerini gizleyemeyen lider herkesin dikkatini çekti

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir araya geldi. Barış için devam eden görüşmeler sırasında Trump'ın Putin sözleri, Zelenskiy'i bir hayli şaşırttı ve mimiklerini gizleyemediği anlar kameraya yansıdı. Bu durumu Trump da fark etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 08:53
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 08:53

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Florida'daki malikane Mar-a-Lago'ya geldi. İki lider barış için temaslarını sürdürürken Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için söyledikleri, Zelenskiy'i adeta şoka soktu.

ZELENSKİY HAYRETE DÜŞTÜ

Trump, Rus lider Putin'in Ukrayna için 'iyi niyetli' olduğunu söyledi. O anlarda Zelenskiy şaşkınlığını gizleyemedi bu durum mimiklerine de yansıdı. İki lider görüşmenin ardından basın toplantısı için kameralar karşısına geçti ve 'ilerleme kaydedildiğini' söyledi. Fakat henüz bir anlaşma sinyali verilmedi.

Trump'ın, Putin sözleri Zelenskiy'i şoka soktu, mimiklerini gizleyemeyen lider herkesin dikkatini çekti

ZELENSKİY'NİN MİMİKLERİ TRUMP'IN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Basın toplantısı sırasında Trump, Putin'den övgüyle bahsetti. Trump'ın "Rusya Ukrayna'nın başarılı olmasını istiyor" sözlerinin üzerine Zelenskiy kaşlarını kaldırdı. Trump sözlerinin yarattığı etkiyi fark ederek "Biraz garip gelebilir" derken, Zelenskiy gülümseyerek başını salladı ve kısa bir "Evet" cevabını verdi.

Bu sözleri Zelenskiy'ye daha önce de aktardığını ifade eden Trump, Putin'i Ukrayna'nın başarısı konusunda "çok cömert duygular taşıdığını" iddia etti. Zelenskiy'nin ise bu sırada gülümsemekle yetindiği görüldü.

#Dünya
#Dünya
