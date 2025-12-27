Zelenskiy-Trump görüşmesi öncesinde Rusya'dan gözdağı! Kiev'i yerle bir ettiler

Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği kritik görüşme öncesi Ukrayna'nın kalbi, başkent Kiev ve çevresini hedef alan bir saldırı düzenledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Klitschko, saldırıların ardından Kiev’de 2 bin 600’den fazla konut ile 187 anaokulu ve 138 okula ısıtma sağlanamadığını açıkladı. Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko da başkentin 7 bölgesinde çeşitli tesislerde ve en az 5 apartmanda hasar oluştuğunu bildirdi.

"UKRAYNA'YA ACI ÇEKTİRMEK İSTİYORLAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinden bu yana yaklaşık 500 insansız hava aracı ve 40 füze ateşlediğini duyurdu.

Zelenskiy, "Birincil hedef Kiev'de enerji tesisleri ve sivil altyapı. Maalesef isabetler oldu ve apartmanlar hasar gördü. Başkentin ve bölgenin bazı semtlerinde elektrik ve ısıtma şu anda yok. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bazı enerji tesislerinde onarım ekipleri çalışmalara başladı, diğerlerinde ise personel sığınaklarda kalıyor ve hava saldırısı uyarıları sona erer ermez kurtarma ve onarım ekipleri çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

Savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin yürütüldüğü dönemde saldırıların devam etmesine tepki gösteren Zelenskiy, "Rusya, ABD ve dünyanın savaşı sona erdirmek için sunduğu önerilere nerede cevap veriyor? Rus temsilciler uzun uzun görüşmeler yapıyorlar, ancak gerçekte Kinzhallar (füze) ve Shaded'ler (dron) onların adına konuşuyor. Putin ve yakın çevresinin gerçek tavrı budur. Savaşı sona erdirmek istemiyorlar ve Ukrayna'ya daha fazla acı çektirmek, dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkeler üzerindeki baskılarını artırmak için her fırsatı kullanmaya çalışıyorlar. Bu da karşılık olarak (Rusya'ya) uygulanan baskının hala yetersiz olduğu anlamına geliyor. Eğer Rusya Noel ve yeni yıl dönemini bile yıkılmış evler, yanmış daireler ve hasar gören enerji santralleri zamanına dönüştürürse bu hastalıklı faaliyete ancak gerçekten güçlü adımlarla karşılık verilmeli. ABD'nin bu yeteneği var. Avrupa'nın bu yeteneği var. Ortaklarımızın birçoğunun bu yeteneği var. Önemli olan bunu kullanmaktır" ifadelerine yer verdi.

"DİPLOMASİ, GÜVENLİK OLMADAN İŞE YARAMAZ"

Bir kez daha hava savunma sistemi talebinde bulunan Zelenskiy, "Ukrayna'nın savunmasına, yani can güvenliğinin korunmasına destek vermeye devam etmek de aynı derecede önemlidir. Hava savunması için gerekli malzemelerin, özellikle de en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, yeterli ve zamanında temin edilmesi gerekiyor. Can güvenliğinin korunmasında hiçbir gecikme olmamalı. Bu konuda yardımcı olan her lidere ve her ülkeye teşekkür ediyorum. Elbette diplomatik çabalarımızı azaltmayacağız. Ancak diplomasi, güvenlik olmadan işe yaramaz. Güvenlik, dünyanın en güçlü güçleri tarafından sağlanmalıdır ve biz de bugün ve yarın özellikle Avrupa liderleriyle, Kanada Başbakanı ile ve ABD Başkanı ile bu konuyu görüşeceğiz. Ukrayna'nın yanında olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.