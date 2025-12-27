Rusya'da istihbarat krizi! ABD bağlantılı diplomatın cezası belli oldu

Rus iç istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova Şehir Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı’nın eski çalışanı Arseni Konovalov'u 12 yıl süreyle yüksek güvenlikli ceza kolonisinde hapse mahkum etti. Öte yandan Konovalov, 100 bin ruble (54 bin 300 TL) para cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki Konovalov'un, 2014-2017 yılları arasında Rusya Federasyonu Houston Başkonsolosluğu'nda İkinci Sekreter olarak görev yaptığı belirtildi. Mart 2024 tarihinde "yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği" şüphesi sebebiyle gözaltına alındı.

Konovalov'un tutuklanma anına ait videoda, bir görevlinin "Ne olduğunu biliyor musun?" sorusuna "Evet" şeklinde cevap verdiği duyuldu.

FSB'ye göre Konovalov, ABD'de görev yaptığı dönemde, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevi kapsamında elde ettiği gizli bilgileri gönüllü olarak ev sahibi ülkenin istihbarat servislerine iletip ücret aldı. Ancak Konovalov'un paylaştığı bilgilerin neler olduğuna dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Dava, Rusya Ceza Kanunu'nun 275. maddesi (vatana ihanet) kapsamında soruşturuldu.

RUSYA AJANLARLA MÜCADELE EDİYOR

Son dönemde Rus mahkemelerinde, büyük bölümü Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen benzer davalarda da ağır cezalar veriliyor. Bu hafta başında, Kaluga bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki bir kişi, bölgedeki Rus hava savunma birliklerinin konuşlanmasına ilişkin bilgileri Kiev’e aktardığı gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralık ayının başında ise, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Genel Fizik Enstitüsü’nün eski çalışanı Artem Horoşilov, vatana ihanet suçundan 21 yıl süreyle en yüksek güvenlikli ceza kolonisinde hapse mahkum edilmişti.

Horoşilov, Ukrayna’daki bazı kurumlara finansman sağlamak, kritik bilgisayar sistemlerini hedef alan siber saldırılar düzenlemek ve Rusya’daki bir demiryolu hattında sabotaj planlamakla suçlanmıştı.