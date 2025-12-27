Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Rusya'da istihbarat krizi! ABD bağlantılı diplomatın cezası belli oldu

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın eski çalışanı Arseni Konovalov vatana ihanet kapsamında tutukladı. Konovalov'un ABD istihbaratına gizli bilgi aktardığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 17:02

Rus iç istihbarat örgütü Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) cuma günü yaptığı açıklamada, Moskova Şehir Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı’nın eski çalışanı Arseni Konovalov'u 12 yıl süreyle yüksek güvenlikli ceza kolonisinde hapse mahkum etti. Öte yandan Konovalov, 100 bin ruble (54 bin 300 TL) para cezasına çarptırıldı.

38 yaşındaki Konovalov'un, 2014-2017 yılları arasında Rusya Federasyonu Houston Başkonsolosluğu'nda İkinci Sekreter olarak görev yaptığı belirtildi. Mart 2024 tarihinde "yabancı istihbarat servisleriyle iş birliği" şüphesi sebebiyle gözaltına alındı.

Konovalov'un tutuklanma anına ait videoda, bir görevlinin "Ne olduğunu biliyor musun?" sorusuna "Evet" şeklinde cevap verdiği duyuldu.

FSB'ye göre Konovalov, ABD'de görev yaptığı dönemde, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevi kapsamında elde ettiği gizli bilgileri gönüllü olarak ev sahibi ülkenin istihbarat servislerine iletip ücret aldı. Ancak Konovalov'un paylaştığı bilgilerin neler olduğuna dair ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmadı.

Dava, Rusya Ceza Kanunu'nun 275. maddesi (vatana ihanet) kapsamında soruşturuldu.

Rusya'da istihbarat krizi! ABD bağlantılı diplomatın cezası belli oldu

RUSYA AJANLARLA MÜCADELE EDİYOR

Son dönemde Rus mahkemelerinde, büyük bölümü Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirtilen benzer davalarda da ağır cezalar veriliyor. Bu hafta başında, Kaluga bölgesinde yaşayan 38 yaşındaki bir kişi, bölgedeki Rus hava savunma birliklerinin konuşlanmasına ilişkin bilgileri Kiev’e aktardığı gerekçesiyle 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralık ayının başında ise, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Genel Fizik Enstitüsü’nün eski çalışanı Artem Horoşilov, vatana ihanet suçundan 21 yıl süreyle en yüksek güvenlikli ceza kolonisinde hapse mahkum edilmişti.

Horoşilov, Ukrayna’daki bazı kurumlara finansman sağlamak, kritik bilgisayar sistemlerini hedef alan siber saldırılar düzenlemek ve Rusya’daki bir demiryolu hattında sabotaj planlamakla suçlanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk'a Rusya'dan açık tehdit: Starlink uyduları için imha planı masada
İran bir kalem daha kırdı! İsrail'e casusluk yaptığı ileri sürülen kişi idam edildi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.