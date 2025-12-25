Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'a Rusya'dan açık tehdit: Starlink uyduları için imha planı masada

NATO istihbarat raporlarına göre Rusya, Starlink uydularını yok etmek için yörüngede büyük bir yıkıma yol açabilecek yeni bir silah üzerinde çalışıyor. Ancak analistlerin bu teknolojinin uygulanabilirliği konusunda endişeleri var.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 15:31

İki farklı NATO ülkesinin servisleri, 'nın yörüngedeki dengeleri altüst edecek tehlikeli bir hazırlık içerisinde olabileceğinden şüpheleniyor. Associated Press tarafından incelenen istihbarat bulguları, geliştirilen "bölge etkili" silahın, Elon Musk'a ait takımyıldızını hedef alacağını öne sürüyor.

Amaç ise Batılı ülkelerin uzaydaki üstünlüğünün önüne geçmek ve Ukray na'nın savaş sahasında sahip olduğu iletişim altyapısını zayıflatmak.

Elon Musk'a Rusya'dan açık tehdit: Starlink uyduları için imha planı masada

YÜZ BİNLERCE ŞARAPNEL PARÇASI YAYABİLİR

İddialara göre Rusya'nın silahı, aynı anda çok sayıda uyduyu devre dışı bırakma kapasitesine sahip. Ancak böylesine geniş çaplı bir saldırı, sadece hedefteki uyduları değil diğer yörünge sistemlerini de vurarak feci bir yıkım riskini beraberinde getiriyor.

Analistler, bahsi geçen senaryonun gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak kontrolsüz kaosun, Rusya ve müttefiki Çin dahil olmak üzere binlerce uyduya bağımlı birçok ülkeye zarar verebileceğini belirtiyor.

Elon Musk'a Rusya'dan açık tehdit: Starlink uyduları için imha planı masada

UZMANLAR ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Kendi uzay sistemlerini de riske atacak olması nedeniyle Moskova'nın böyle bir silahı kullanmaktan çekinebileceği düşünülüyor. Secure World Foundation'dan Uzay Güvenliği Uzmanı Victoria Samson, Rusya'nın kendi topuğuna sıkacak bir hamle yapmasına ihtimal vermediğini dile getirdi.

Öte yandan Kanada Uzay Komutanı Tuğgeneral Christopher Horner, ABD'nin daha önce gündeme getirdiği "Rusya'nın nükleer uzay silahı geliştirdiği" iddialarını hatırlatarak, tehdidin ciddiye alınması gerektiği görüşünde. Horner, sistem hakkında kendisine brifing verilmediğini belirtse de şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer silah sistemi hakkındaki haberler doğruysa ve onlar bunu geliştirmeye ve bu amaca ulaşmaya istekliyse, bunun biraz gerisinde kalan, ancak aynı derecede zararlı bir şeyin onların geliştirme alanına girmesi beni şaşırtmaz."

Elon Musk'a Rusya'dan açık tehdit: Starlink uyduları için imha planı masada

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konuyla ilgili soruları cevapsız bırakırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce nükleer uzay silahı konuşlandırma niyetleri olduğunu kesin bir dille reddetmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katlanabilir iPhone Fold işte böyle görünecek: Beklenen tasarım sızıntısı geldi
16 bin TL'ye iPhone 17 satıyorlar! "Vietnam malı" yalanına inanıp paranızı yakmayın
ETİKETLER
#rusya
#nato
#starlink
#istihbarat
#Uluslararası Gerilim
#Uzay Silahı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.