Elon Musk'a Rusya'dan açık tehdit: Starlink uyduları için imha planı masada

İki farklı NATO ülkesinin istihbarat servisleri, Rusya'nın yörüngedeki dengeleri altüst edecek tehlikeli bir hazırlık içerisinde olabileceğinden şüpheleniyor. Associated Press tarafından incelenen istihbarat bulguları, geliştirilen "bölge etkili" silahın, Elon Musk'a ait Starlink takımyıldızını hedef alacağını öne sürüyor.

Amaç ise Batılı ülkelerin uzaydaki üstünlüğünün önüne geçmek ve Ukray na'nın savaş sahasında sahip olduğu iletişim altyapısını zayıflatmak.

YÜZ BİNLERCE ŞARAPNEL PARÇASI YAYABİLİR

İddialara göre Rusya'nın silahı, aynı anda çok sayıda uyduyu devre dışı bırakma kapasitesine sahip. Ancak böylesine geniş çaplı bir saldırı, sadece hedefteki uyduları değil diğer yörünge sistemlerini de vurarak feci bir yıkım riskini beraberinde getiriyor.

Analistler, bahsi geçen senaryonun gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak kontrolsüz kaosun, Rusya ve müttefiki Çin dahil olmak üzere binlerce uyduya bağımlı birçok ülkeye zarar verebileceğini belirtiyor.

UZMANLAR ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Kendi uzay sistemlerini de riske atacak olması nedeniyle Moskova'nın böyle bir silahı kullanmaktan çekinebileceği düşünülüyor. Secure World Foundation'dan Uzay Güvenliği Uzmanı Victoria Samson, Rusya'nın kendi topuğuna sıkacak bir hamle yapmasına ihtimal vermediğini dile getirdi.

Öte yandan Kanada Uzay Komutanı Tuğgeneral Christopher Horner, ABD'nin daha önce gündeme getirdiği "Rusya'nın nükleer uzay silahı geliştirdiği" iddialarını hatırlatarak, tehdidin ciddiye alınması gerektiği görüşünde. Horner, sistem hakkında kendisine brifing verilmediğini belirtse de şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer silah sistemi hakkındaki haberler doğruysa ve onlar bunu geliştirmeye ve bu amaca ulaşmaya istekliyse, bunun biraz gerisinde kalan, ancak aynı derecede zararlı bir şeyin onların geliştirme alanına girmesi beni şaşırtmaz."

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov konuyla ilgili soruları cevapsız bırakırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce nükleer uzay silahı konuşlandırma niyetleri olduğunu kesin bir dille reddetmişti.