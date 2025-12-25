Katlanabilir iPhone Fold işte böyle görünecek: Beklenen tasarım sızıntısı geldi

Apple'ın katlanabilir iPhone projesi, paylaşılan yeni görsellerle ete kemiğe bürünmeye başladı. Ortaya atılan iddialar, iPhone Fold olarak anılan modelde ekran kat izinin neredeyse yok edildiğini öne sürüyor. Front Page Tech kanalından Jon Prosser'ın paylaştığı videoda, merakla beklenen cihazın tasarım detayları da gözler önüne serildi.

Prosser'a göre Apple, kapaklı (clamshell) bir tasarım yerine kitap tarzı bir katlama mekanizmasını tercih etmiş. Yani telefon yukarıdan aşağıya değil de soldan sağa veya sağdan sola açılıp kapanabilen bir yapıya sahip olacak.

IPHONE FOLD TEKNİK ÖZELLİKLERİ (BEKLENEN)

Sızdırılan raporlara göre dış yüzeyde 5,5 inçlik bir ekran yer alırken, iç kısımda 7,8 inç büyüklüğünde geniş bir panel bulunuyor. Ancak kullanıcıları asıl heyecanlandıran detay, ekranın katlanma bölgesindeki pürüzsüzlükte gizli.

Apple'ın ekran kıvrımını yok etmek adına basıncı dağıtan özel bir metal plaka, menteşe kısmında sıvı metal ve hücre içi dokunmatik panel (in-cell touch) kombinasyonu kullandığı belirtiliyor.

Daha önce Apple'ın ekranda kırışıklık sorununu çözmek için ultra ince esnek cam (UFG) geliştirdiği yönünde raporlarlar paylaşılmıştı. Şayet iddialar gerçeği yansıtırsa, Apple donanım tarafında katlanabilir cihaz pazarına en büyük katkısını sunmuş olacak. Şu anda piyasadaki bütün modellerde ekran kat izi az da olsa mevcut.

IPHONE FOLD ÇOK İNCE OLACAK

Öte tarafta iPhone Fold'un cihazın inceliği de dikkatlerden kaçmadı. Telefonun katlandığında 9 mm, açıldığında ise sadece 4,5 mm kalınlığında olacağı ifade ediliyor.

Cihazın performans tarafında ise Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alması bekleniyor. Yüksek batarya kapasitesi ve ikinci nesil C2 modem ile donatılacak modelin, pil ömrü konusunda da iddialı olacağı konuşuluyor.

Kamera tarafında ise iPhone Air benzeri bir modül içine yerleştirilmiş iki arka kamera kullanıcılara sunulacak. Hem kapak ekranında hem de iç ekranda birer kamera yer alacak olsa da ekran altı kamera teknolojisine yer verilmeyeceği belirtiliyor.

Bir diğer radikal değişiklik ise biyometrik güvenlikte yaşanacak. Apple'ın modelde Face ID teknolojisinden vazgeçerek, cihazın üst kısmına taşınan güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucuyu tercih edeceği öne sürülüyor.