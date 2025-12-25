Evin huzurunu kaçıran ağaçlar açıklandı! Türkiye’de bahçelere dikiliyor ancak zararı faydasından çok

EVİN ETRAFINA HANGİ AĞAÇLAR DİKİLMELİ?

Bunca ağaç türü evler için tehlikeli olsa da evin etrafında dikildiğinde sorun doğurmayacak birçok ağaç türü bulunuyor. Kök yapısı, polenleri ve fiziksel özellikleri ile zeytin, ıhlamur, manolya, limon, nar ve şimşir gibi ağaçlar ise en çok tavsiye edilen türler arasında yer alıyor. Bu ağaçlar hem yapıya zarar vermiyor, çevresel riski düşük tutuyor ve hem yaydıkları kokular hem de şık görüntüleri ile insanları mutlu ediyor.