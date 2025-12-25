Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert gönderme! "Batılılara karşı ezik, kendi insanına kaba"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Programı'nda açıklamalarda bulundu. dünyanın birçok yerinde Müslümanların sancılı günler yaşadığını söyleyen Erdoğan, "Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında daha fazla dayanışmaya ihtiyaç duyuyoruz, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz" dedi. Avrupalı Türklerin her zaman bu vatanın evlatları olduğunu söyleyen Erdoğan, "İster sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın aşağılanmasına müsaade etmeyiz" diye konuştu. Konuşmasında muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Türk diasporasının başarılarından övgüyle bahsettikçe birileri rahatsız oluyor. Bunların başında muhalefet var. Muhalefet batılılar karşısında ezik, kendi insanına kaba" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİMİZ SANCILI GÜNLER YAŞIYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Müslümanlar olarak Filistin'de, Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor. 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için canhıraş çaba gösteriyor. Her zamankinden daha fazla dayanışmaya, kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz. Gözyaşı ile yoğrulan topraklarda tüm kardeşlerimiz için üç ayların ve Regaib gecesinin huzur ve feraha vesile olmasını diliyorum.

"IRKÇI SALDIRILARI MARUZ KALDIK, HORLANDIK"

Avrupa'nın en güçlü kuruluşlarından biri olan Avrupalı Demokratlar Birliği önemli bir misyonu yerine getiriyor. Kültürel ırkçılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi durumlara karşı mücadele veren birliğimize başarılar diliyorum. Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelere ulaşması hiç kolay olmadı. Irkçı saldırıları maruz kaldık, horlandık, fidan gibi gençlerimizi, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik.

"AVRUPALI TÜRKLER SİZLER BU VATANIN ÖZBEÖZ EVLATLARISINIZ"

İster sınırlarımız içinde isterse yurt dışında yaşasın hiçbir insanımızın aşağılanmasına müsaade etmeyiz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz, üst perdeden ayar veremeyiz. Avrupalı Türkler sizler bu vatanın özbeöz evlatlarısınız. Devlet olarak ilgili kurumlarımızla Türk diasporasının tamamını kucakladık. Bugün de sizin yanınızdayız. Yurt dışındaki vatandaşlar için neler yaptığımızı sizler daha iyi biliyorsunuz. Yaptığımız değişiklikle yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmesini sağladık. Bugüne kadar 60'ın üzerinde düzenlemeyi hayata geçirdik.

MUHALEFETE TEPKİ

Türk diasporasının başarılarından övgüyle bahsettikçe birileri rahatsız oluyor. Bunların başında muhalefet var. Türkiye ile ilgili güzel bir cümle durmaya tahammülleri yok burunlarının ucunu dahi görmekten aciz tipler çıkıyor 'zirzop' gibi çirkin ifadelerle Avrupalı Türklere edepsiz bir dille saldırıyor. Gurbetçilerimize bunları yaparken yabancılardan beş dakika muhatap alınabilmek için izzetinefislerini ayaklar altına almaktan hiçbir beis görmüyorlar. Muhalefet batılılar karşısında ezik, kendi insanına kaba"