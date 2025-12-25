Tekme ve yumruklarla dakikalarca darp etti: Şırnak'ta akran zorbalığı kamerada!

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Okçu köyünde, öğrencilerin çıkış saatinde yaşanan olayda okul önüne gelen bir gurup genç yolda ilerleyen ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğa tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı. Tekme ve yumruklarla yere düşen çocuk dakikalarca darp edildi. Okuldan çıkan minik öğrencilerin gözü önünde yaşanan şiddet olayında minik öğrenciler korkudan sağa sola kaçışırken, olay anı saniye saniye kayıt altına alındı.