Van'da köylülerin kış eğlencesi 'köse-gelin' geleneği yaşatılıyor!

Van'ın Saray ilçesinde vatandaşlar unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneğini yaşatarak hem kış gecelerinde eğlenceli vakit geçiriyor hem de yardımlaşmanın güzel örneğini sergiliyor. Yörede asırlardır oynanan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan "köse-gelin" geleneği, Saray ilçesi Kekikdüzü Mahalle sakinlerince sürdürülüyor. Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde üzerine bağlanan ot ve yünle hazırlanan kostümün içine giren "köse", mahalledeki evleri dolaşıp un, şeker, yağ, bakliyat gibi gıda ürünleri ve para topluyor.