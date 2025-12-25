Wanda Nara Mauro Icardi'ye tavuk büyüsü yaptırdı! Icardi tavuk kümesine girerek olayı tiye aldı

Wanda Nara’nın geçtiğimiz günlerde dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanan avukatı Nicolás Payarola’nın telefon kayıtlarında ikilinin, Mauro Icardi’ye yönelik bir 'Tavuk büyüsü' yaptıkları çıktı. Icardi ise çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve bir tavuk kümesine girerek eski eşi Nara ile Payarola'yı ti'ye aldı.

WANDA NARA, ICARDI'YE TAVUK BÜYÜSÜ YAPTIRDI

Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile hapisteki avukat Nicolás Payarola’ya yönelik "Dolandırıcılık suçundan hapse girdin; bunu adalet belirledi ama ben asla unutmayacağım. Yasayı bir maske olarak kullanmanı, tehdit ve şantajla korku salmanı unutmayacağım. Özellikle kızlarıma çektirdiğin acıları... Bir babayı çocuklarından koparmaya çalışmak bir strateji değil, düpedüz zulümdür." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, büyü iddiaları hakkında ise, "Bugün ritüeller, büyücülük, kara mumlar ve kurbanlar gün yüzüne çıkıyor ama merak etme; iyi ve gerçek insanları bu saçmalıklar etkilemez. Sen hiçbir zaman güçlü olmadın; karanlıkta oynayan bir sirk palyaçosuydun. İnsanların senden korktuğunu sandın ama aslında sefil birisin." dedi.

Mauro Icardi, tavuk büyüsü iddialarının ardından tavuk kümesine girdi ve "Şimdi hapis zamanı; yeni bir 'ev' ve yeni bir gerçeklik. Umarım oradaki sessizlik, başkalarına yaşattığın tüm korkuyu sana geri verir. Kapalı kapılar ardında mutlu bayramlar geçir; tavuklar bile seni kurtaramayacak." dedi.