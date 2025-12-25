Menü Kapat
13°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Güllü'nün arkadaşından kan donduran Tuğyan Ülkem Gülter iddiası! “Torununu Organ Mafyasına Satarım”

Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün ölümünün ardından her gün yeni bir iddia ortaya atıldı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanırken, Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara ise çok konuşulacak iddialarda bulundu. Özlem Kara, Tuğyan'ın annesi Güllü'yü 'Bana para vermezsen torununu organ mafyasına satarım' diye tehdit ettiğini belirtti.

Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Şüpheli ölümle ilgili Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Güllü'nün arkadaşı Özlem Kara, çok konuşulacak yeni iddialarda bulundu. Güllü'nün kızı Tuğyan'dan çok korktuğunu belirten Özlem Kara, "Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit ettiğini de belirtti.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER ANNESİNİ TORUNUYLA BİLE TEHDİT ETMİŞ

Güllü'nün arkadaşı Özlem Kara bağlandığı programda çok konuşulacak iddialarda bulundu. Güllü'nün kızı Tuğyan'dan çok korktuğunu belirten Kara, "Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış. Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu" dedi.

Güllü'nün arkadaşından kan donduran Tuğyan Ülkem Gülter iddiası! “Torununu Organ Mafyasına Satarım”

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER SİLİVRİ'YE NAKLEDİLDİ

Güllü'yü "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan, Gebze'deki Kadın Cezaevi'nde psikolojik gördüğünü iddia etti.

4 kişilik koğuşta kalan Tuğyan'ın yan koğuştaki tutuklular tarafından sürekli annesinin şarkılarının çalınmasıyla şiddete maruz bırakıldığı kaydedildi. Kaldığı koğuştaki arkadaşlarından da korktuğu belirtilen Tuğyan, önceki akşam Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Güllü'nün arkadaşından kan donduran Tuğyan Ülkem Gülter iddiası! “Torununu Organ Mafyasına Satarım”

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Annesini öldürdüğü iddia edilen Tuğyan Ülkem Gülter, verdiği ifadede, "Film izleyeceğimiz için annem kendisine meze hazırladı ve şarap aldı. Annem yaklaşık 20 gün önce Şirince'ye gitmişti. Şirince'ye gittiğinden beri şarap içmeye başladı. Daha önce alkol kullanırdı ama şarap içmeye yeni başlamıştı. O gün annem yaklaşık 3,5 şişe şarap içti. Film izlediğimiz sırada ben bir ara odama geçip eski nişanlım olan Kervan'la yaklaşık 20 dakika görüntülü konuştum. Ben geri salona geldiğimde Sultan'la annem film izlemeye devam ediyorlardı. Ben içeri geldikten bir süre sonra filmi kapattık. Annem zaten ben içeri telefonla konuşmaya gittiğim için 's...n filmin içine" dedi. Daha sonra müzik açtık. Üçümüz beraber müzik eşliğinde eğlendik. Daha sonra Sultan'la ben odaya geçtik. Ben odada Kervan ve Çiğdem abla ile görüntülü konuştum. Sultan benim yanımda oturuyordu. Ben bir iki defa salona gidip geldim. Odada olduğum süreçte Kervan'la konuşurken aramızda yüzük muhabbeti geçmişti. Ben yüzüğü atacağım tarzında konuşmuştum ve benim hamile olma ihtimalim vardı. Ancak bunu annem bilmiyordu. Sultan'la konuştuğumuz sırada annemin öğrenme ihtimaline karşı Sultan'a "düştü derim, yada aldırırım" demiştim. Bu sırada salondaki televizyonda Sultan'ın telefonuna bağlı bir şekilde müzik çalıyordu. Biz odadaydık. Sultan'la beraber benim telefonumdan oda da telefon açtık. Sultan'a malkata şarkısını açmasını istedim. Sultan malkata şarkısını benim telefonumdan açmıştı" dedi.

Güllü'nün arkadaşından kan donduran Tuğyan Ülkem Gülter iddiası! “Torununu Organ Mafyasına Satarım”
