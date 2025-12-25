Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
13°
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Evrim Akın olayından sonra ikinci şok! Selana dizisinin Müstesna'sından yıllar sonra itiraf

Bir dönem en sevilen dizilerinden biri olan Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol, yıllar sonra Selena setiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Sette bir oyuncuyla ciddi problemler yaşadığını belirten oyununun sözleri ikinci Evrim Akın vakası mı geliyor? sorusunu akıllara getirdi.

25.12.2025
25.12.2025
2006 ve 2009 yılları arasında yayınlanan ve başrolünde Sinem Kobal, Gökhan Keser, Gizem Güven gibi isimlerin yer aldığı Selena dizisiyle ilgili çok konuşulacak itiraflar geldi. Selena'nın Müstesna'sı Parla Şenol, yıllar sonra Selena setiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

SELENA'NIN MÜSTESNA'SI YILLAR SONRA SİNAN ÇALIŞKANOĞLU'NA ÖFKE KUSTU

Geçtiğimiz aylarda Bez Bebek setinde yaşananları Asena Keskinci anlatmış ve gözler Evrim Akın'a çevrilmişti. Bu sefer ise Selena dizisinde Müstesna karakteriyle rol alan Parla Şenol, rol arkadaşı Sinan Çalışkanoğlu'na öfke kustu.

Evrim Akın olayından sonra ikinci şok! Selana dizisinin Müstesna'sından yıllar sonra itiraf

Başta isim vermek istemeyen Parla Şenol, kısa süre içerisinde fikrini değiştirerek Sinan Çaışkanoğlu'nun adını verdi ve, 'İş ciddiyetini bozan bir oyuncuydu. Çok şamata yapıyordu. Set gecikiyor, iş aksıyor. Gece 11.30 olmuş, insanlar evine gitmek için can atarken gidip orada elektrikçinin bacağını hav hav diye ısırmanın bir anlamı yok yani. Bana da saygısızlık, orada çalışan herkese saygısızlık!' açıklamasında bulundu.

Evrim Akın olayından sonra ikinci şok! Selana dizisinin Müstesna'sından yıllar sonra itiraf

Oyuncu sık sık tartışma yaşadığı Sinan Çalışkanoğlu ile kendisine son iki sene karşılıklı sahne yazılmadığını da belirtti.

AKILLARA EVRİM AKIN İLE ASENA KESKİNCİ OLAYI GELDİ

Bir döneme damgasını vuran Bez Bebek dizisinde çocuk oyuncu olarak yer alan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından dizi boyunca isim vermeden Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etti. Asena Keskinci videonun ilerleyen kısımlarında ise anne ve babasının boşanmasına sebep olduğunu iddia ederek çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Evrim Akın olayından sonra ikinci şok! Selana dizisinin Müstesna'sından yıllar sonra itiraf

BEZ BEBEK VE SELENA İZLEİYCİLERİ "ÇOCUKLUĞUMUZU YIKMAYIN" DEDİ

İlk olarak Bez Bebek dizisiyle ilgili olarak ortaya atılan iddialarının şimdi de Selena dizisinin setinde yaşanan kavgalar gün yüzüne çıktı. Sosyal medya kullanıcıları, "Nolur çocukluğumuzu daha fazla yıkmayın" dedi.

ETİKETLER
#selena gomez
#Sinan Çalışkanoğlu
#Parla Şenol
#Bez Bebek
#Asena Keskinci
#Evrim Akın
#Çocuk Oyuncuları
#Magazin
