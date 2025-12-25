Menü Kapat
Simge Sağın ilk kez açıkladı: Çok erken yaşta evlenip boşandı

Şarkıcı Simge Sağın konuk olduğu programda itiraflarını sıraladı. Daha önce evlenip boşandığını ilk kez açıklayan Simge Sağın, "Erken yaşlarda evlenip, boşandım. Çok başarılı bir evlilik olmadı maalesef" dedi.

Simge Sağın ilk kez açıkladı: Çok erken yaşta evlenip boşandı
Aşkın Olayım, Miş Miş, Yankı gibi şarkılarla tanınan şarkıcı , özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir yalnız olan Simge Sağın, çok erken yaşlarda yaşadığını açıkladı.

SİMGE SAĞIN GENÇ YAŞTA EVLENİP BOŞANDIĞINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı katıldığı programda, "Çok erken yaşlarda evlenip, boşandım. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Hayal gibi geliyor... Gelinliğimi bile hatırlamıyorum. Çok başarılı bir evlilik olmadı maalesef. Nikâhtan bir gece önce bize akrabalarımız geldi. Komşumuz Sevgi teyzenin evinde kalmıştım. 'Sevgi teyze, ben şimdi evlenmekten vazgeçsem ne olur?' demiştim. O gece bile tereddütlerim vardı. Küçük bir pişmanlığım olmuştu" ifadelerini kullandı.

Simge Sağın ilk kez açıkladı: Çok erken yaşta evlenip boşandı

Simge Sağın'ın lise yıllarında evlendiği ve eski eşinin de yurt dışında yaşadığı öğrenildi. Simge Sağın son dönemde Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile adı anılmış ve "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi.

Simge Sağın ilk kez açıkladı: Çok erken yaşta evlenip boşandı

Sıkça Sorulan Sorular

Simge Sağın kaç yaşında?
8 Ağustos 1981 doğumlu Simge Sağın, 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.
