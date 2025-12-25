Simge Sağın ilk kez açıkladı: Çok erken yaşta evlenip boşandı

Aşkın Olayım, Miş Miş, Yankı gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Simge Sağın, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Uzun süredir yalnız olan Simge Sağın, çok erken yaşlarda evlilik yaşadığını açıkladı.

SİMGE SAĞIN GENÇ YAŞTA EVLENİP BOŞANDIĞINI AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı katıldığı programda, "Çok erken yaşlarda evlenip, boşandım. Ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Hayal gibi geliyor... Gelinliğimi bile hatırlamıyorum. Çok başarılı bir evlilik olmadı maalesef. Nikâhtan bir gece önce bize akrabalarımız geldi. Komşumuz Sevgi teyzenin evinde kalmıştım. 'Sevgi teyze, ben şimdi evlenmekten vazgeçsem ne olur?' demiştim. O gece bile tereddütlerim vardı. Küçük bir pişmanlığım olmuştu" ifadelerini kullandı.

Simge Sağın'ın lise yıllarında evlendiği ve eski eşinin de yurt dışında yaşadığı öğrenildi. Simge Sağın son dönemde Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi ile adı anılmış ve "Icardi bana bir işaret gönderseydi ben de belki ona yürüyebilirdim" dedi.