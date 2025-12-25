Fenerbahçe Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Kupa maç biletleri nasıl alınır?

Fenerbahçe - Samsunspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu. Turkcell Süper Kupa bu sezon yeni formatta 4 takımla gerçekleştirilecek. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Samsunspor'un yer alacağı Turkcell Super Kupa'nın kura çekimi geçtiğimiz ay gerçekleştirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe ile Samsunspor eşleşmişti. 6 Ocak 2026 salı günü oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa maçının maç biletleri nasıl alınır, nereden satılacak ve kaç TL olacağı ise merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa yarı final maçının biletlerinin 2 Ocak 2026 Cuma günü satışa çıkarılması bekleniyor. TFF tarafından henüz karşılaşmanın bilet satış duyurusu yapılmadı. Mücadelenin tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte TFF tarafından bilet satış duyurusunun yayınlanması ve karşılaşma biletlerinin satışa çıkacağı tarihin netlik kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Süper Kupa yarı final maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Samsunspor maç biletlerinin fiyatları hakkında henüz TFF açıklama yapmadı. Geçtiğimiz yıl Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleştirilen Süper Kupa maçının bilet fiyatları kale arkası 600 TL, Doğu-Batı tribünleri ise 1200 TL olmuştu.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR SÜPER KUPA MAÇ BİLETLERİ NEREDEN SATIN ALINIR?

Fenerbahçe - Samsunspor Süper Kupa maç biletlerinin Passo resmi sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa çıkması bekleniyor. Genel olarak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri Passo üzerinden satışa sunuluyor.