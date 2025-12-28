Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
SON DAKİKA!
 Nalan Güler Güven

Beşiktaş'ta Necip Uysal krizi! Yakın arkadaşından sert açıklama geldi: 'Bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir'

Beşiktaş'ın eski kaptanı Oğuzhan Özyakup sosyal medya hesabından Necip Uysal'ın kadro dışı bırakılmasına yönelik sert bir açıklamada bulundu. Özyakup, Uysal için "Bu kulübün bir futbolcusu değil sadece. Bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir. Bunu unutanlar olur ama tarih unutmaz." diyerek yönetime tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Necip Uysal krizi! Yakın arkadaşından sert açıklama geldi: 'Bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir'
Haber Merkezi
28.12.2025
saat ikonu 12:04
28.12.2025
saat ikonu 12:04

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, yakın arkadaşı Necip Uysal'ın kadro dışı kalmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İşte Özyakup'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Bazen insanın söyleyecekleri kelimelere sığmaz.

Bazen de susmak, yılların emeğine haksızlık olur.

Bu satırlar bir anlık duygunun değil; uzun yıllara yayılan bir tanıklığın ve derin bir vefanın ifadesidir.

10 yıl her günümü Necip'le yan yana geçirdiğim için değil...

2004'ten 2025'e kadar, sadece Beşiktaş'a adanmış bir hayatı bire bir bildiğim için bu kadar net konuşuyorum.

Çocuk yaşta kapısından girdiği kulüpte büyüyen, formasını bir gün bile pazarlık konusu yapmayan, sahada da saha dışında da Beşiktaş duruşundan taviz vermeyen birine yapılan bu muamele; ne yazık ki Türk futbolunun geldiği noktanın acı bir özeti.
Beşiktaş'ta geçen 20 yıl boyunca, kim gelirse gelsin; her teknik direktör Necip'ten mutlaka faydalandı.

Farklı sistemlerde, farklı görevlerde, ihtiyaç duyulan her anda sorumluluk aldı.

Bazen ilk 11'de, bazen kulübede ama her zaman hazır, her zaman güvenilen bir isim oldu.

Bu da onun sadece bir futbolcu değil; istikrarın, fedakarlığın ve profesyonelliğin simgesi olduğunu açıkça gösteriyor.

"Veda" demek bile ağır geliyor.

Ama "yolları şimdilik ayırmak" gibi cümlelerin kurulması bile fazla.

Çünkü burada ayrılan bir yol değil; 21 yıl boyunca emeğiyle, karakteriyle, sessiz liderliğiyle yazılmış bir hikaye görmezden geliniyor.

Futbolun dinamiklerini ve bir kulübün değerlerini yönetmenin ne kadar hassas bir denge gerektirdiğini herkesin zaman zaman yeniden hatırlaması gerekiyor.

Aksi halde, kısa vadeli algılar ve yüzeysel değerlendirmeler; kulübe yıllarını vermiş. Emeğiyle iz bırakmış insanların hak ettikleri değerin önüne geçebiliyor.
Sosyal medyada kurulan birkaç cümleyle, yıllara yayılan fedakarlıkların ve birikimin yok sayılabileceğini düşünmek ise kimseye yakışmaz.

Herkese saygım sonsuz.

Hayatım boyunca kimseye saygıda kusur etmedim.

Ama bazen susmak, yanlışın bir parçası olmak demektir.

Bu yüzden doğruları ve düşündüklerimi söylemek zorundayım.

Necip Uysal bu kulübün bir futbolcusu değil sadece.

Bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir.

Bunu unutanlar olur ama tarih unutmaz."

Beşiktaş'ta Necip Uysal krizi! Yakın arkadaşından sert açıklama geldi: 'Bu kulübün vicdanıdır, hafızasıdır, karakteridir'
TGRT Haber
