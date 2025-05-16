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 | Burak Ayaydın

Necip Uysal'a Fenerbahçe derbisinden sonra ödül!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin mayıs ayı kazananları belli oldu. Beşiktaşlı Necip Uysal, Fenerbahçe derbisindeki hareketiyle fair play ödülüne layık görüldü.

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Necip Uysal'a Fenerbahçe derbisinden sonra ödül!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 23:13

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun yaptığı değerlendirme sonucunda mayıs ayı ödülleri sahiplerini buldu. Galatasaray'ın 14 Yaş Altı Takımı, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Beşiktaş ve siyah beyazlı futbol takımının kaptanı Necip Uysal; ödüle layık görüldü.

İŞTE FAIR PLAY ÖDÜL LİSTESİ VE GEREKÇELERİ

Galatasaray 14 Yaş Altı Takımı: Gelişim Ligi'nde Bursasporlu oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda durumu fark etmeyip gol atan Galatasaray, daha sonra kaleyi boş bırakıp Bursaspor'un fileleri havalandırmasına izin vermişti.

Necip Uysal'a Fenerbahçe derbisinden sonra ödül!

Trabzonspor: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Papara Park'ta Göztepe'yi ağırlayan Trabzonspor, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismini bir tribününe vermişti. Bordo mavili takım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarlarımızı ağırlayacak tribünümüzün ilk sesi çocuklarımızdan gelsin istedik. Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde 'Mattia Ahmet Minguzzi' tribünümüze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da özel kılmayı planlıyoruz." diyerek bu tribünü 18 yaşından küçük çocuklara ücretsiz olarak açmıştı.

Tümosan Konyaspor: Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesi gerçekleştirilen seremoniye İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda sakat kalan çocuklar da katılmış ve çocukların tişörtlerinde Filistin'de yaşanan zulme yönelik sarsıcı mesajlar yer almıştı. Ek olarak Konyaspor da sahaya İsrail saldırılarına tepki gösteren bir pankartla çıkmıştı.

Beşiktaş: Atakaş Hatayspor maçı sonrası rakip takımın küme düşmesi kesinleşince siyah beyazlı futbolcular, maç sonu tribünleri meslektaşlarıyla el ele tutuşarak selamlamış ve gösterdikleri mücadeleden ötürü rakiplerini onurlandırmıştı.

Necip Uysal'a Fenerbahçe derbisinden sonra ödül!

Necip Uysal: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası siyah beyazlı oyuncuların tribünleri selamlarken sevinçlerini abartılı yaşamamaları konusunda kaptan Necip, takım arkadaşlarını uyarmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

NECİP UYSAL DERBİDE NE YAPMIŞTI?
Beşiktaş kaptanı, Gedson Fernandes'i üçlü çektirme konusunda uyarmış ve Fenerbahçeli taraftarlar tarafından takımının alkışlanmasını sağlamıştı.
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ETİKETLER
#necip uysal
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Fenerbahçe Derbisi
#Beşiktaş Futbol Kulübü
#fair play ödülü
#Spor
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