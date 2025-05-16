Başakşehir'den TFF'ye tepki geldi!

TFF, Başakşehir-Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira para cezası vermişti. Başakşehir Kulübü, sürece tepki olarak kritik bir metin yayınladı.

BAŞAKŞEHİR'DEN TFF'NİN CEZASINA TEPKİ

"9 Mayıs 2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Fenerbahçe müsabakasının ardından Başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamalar ile ilgili olarak, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 23 gün hak mahrumiyeti ve 750.000-TL para cezası vermesini büyük bir şaşkınlıkla öğrenmiş bulunmaktayız. Başkanımız Gümüşdağ'ın açıklamaları, Türk futbol kamuoyunun da uzun süredir gündeminde olan ve ortak kaygılara teşkil eden hakem yönetimleri ile Merkez Hakem Kurulu uygulamalarına ilişkin genel nitelikli bir durum tespitinden ibarettir. Sayın Başkanımız bu açıklamaları gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekse de Anayasamız ile teminat altına alınan ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu anlamda, verilen cezaya anlam veremediğimizi belirtir, bu karara karşı TFF Tahkim Kurulu nezdinde itirazda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulübümüz, Türk futbolunun daha şeffaf, adil ve öngörülebilir bir yapıya kavuşması yönündeki samimi çağrısını sürdürmeye; bunu yaparken de futbolun itibarını zedelemeyecek, marka değerini artıracak, sporda barış ve saygı ortamını koruyacak şekilde sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir."

https://x.com/ibfk2014/status/1923433677943447997