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 | Onur Kaya

Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'de yıllardır alınan başarısız sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olağanüstü seçim kararı aldı. Yönetim kurulu toplantısının ardından kongre tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 15:57

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan başkan Ali Koç'a taraftar istifa çağrısında bulundu. Camiada seçim kararı alınması için imza kampanyası başlatıldı. Baskılara dayanamayan Ali Koç kararını açıkladı.

Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Sarı lacivertlilerde olağanüstü seçimli genel kurul 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tüm tepki ve eleştirilere rağmen olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe seçime gidiyor! Kongre tarihi belli oldu

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Seçim için başlatılan imza kampanyasına destek veren Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu başkan adaylıklarını açıklamıştı.

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#Spor
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