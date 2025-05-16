Jose Mourinho defteri kapanıyor! Fenerbahçe dünyaca ünlü isme gözünü dikti

Gelecek sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi hem kadro hem de teknik direktör konusunda harekete geçti. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Yönetim Mourinho'nun yerine yine dünyaca ünlü bir ismi öne çıkardı.

Bu sezon şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılacağı iddia ediliyor. Son dönemlerde tecrübeli teknik adamın Portekiz Milli Takımı ile anlaştığı öne sürülmüştü.

ZIDANE İSMİ ÖN PLANDA

Sözcü'de yer alan habere göre ise, sarı-lacivertli yönetim Mourinho ile yollarını ayırırsa Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek için kollarını sıvayacak. Fenerbahçe’de Zidane haricinde alternatif isimler öne çıksa da Fransız teknik adamın ismi güçlü geçiyor.

YÖNETİM ÇOK İSTİYOR

Fransız teknik adam, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le girdiği tartışmalar sonrası 2021'den beri takım çalıştırmadı. Üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Zidane'ı yönetim çok istiyor.

