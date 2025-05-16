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 | Emir Yücel

Fenerbahçe seçim kararı aldı! Ali Koç yeniden başkan olacak mı? İşte tüm merak edilenler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, artan tepkiler ve olağanüstü kongre talepleri üzerine seçime gitme kararı aldı. Futbol gündemine bomba gibi düşen karar sonrasında, ‘Ali Koç yeniden aday olacak mı?’ sorusu da en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte detaylar…

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Fenerbahçe seçim kararı aldı! Ali Koç yeniden başkan olacak mı? İşte tüm merak edilenler
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 11:50

Fenerbahçe'de bu sezon da Süper Lig şampiyonluğunun kaçması taraftarların tepkisini artırırken, olağanüstü seçim için başlatılan imza kampanyası sonuç verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seçim kararı aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe seçim kararı aldı! Ali Koç yeniden başkan olacak mı? İşte tüm merak edilenler

Dün Odatv'ye konuşan başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp, önümüzdeki haftayı işaret ederken Başkan Ali Koç'tan sürpriz bir adım geldi.

Fenerbahçe seçim kararı aldı! Ali Koç yeniden başkan olacak mı? İşte tüm merak edilenler

ALİ KOÇ GÜVENOYU İSTİYOR!

Eski yönetici Mahmut Uslu'nun da adaylığını duyurması üzerine camiada yükselen "olağanüstü seçim" taleplerine kayıtsız kalmayan Ali Koç, harekete geçti. Öğrenilen bilgilere göre; Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçime gidiyor ancak ,Ali Koç koltuğunu devretme niyetinde değil; Seçimde aday olarak güven tazelemeyi hedefliyor.

Fenerbahçe seçim kararı aldı! Ali Koç yeniden başkan olacak mı? İşte tüm merak edilenler

"FENERBAHÇE TEZAHÜRATLARLA YÖNETİM DEĞİŞTİRMEZ"

26 Nisan Cumartesi günü gerçekleşen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Ali Koç, "Yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve kararlılıkla devam ediyoruz.

Fenerbahçe seçim kararı aldı! Ali Koç yeniden başkan olacak mı? İşte tüm merak edilenler

Fenerbahçe, her krizde kongre tartışmalarına çekilecek, sosyal medya algılarıyla başkan değiştirecek ya da tribün tezahüratlarıyla yönetim değiştirecek bir kulüp değildir ve asla olmamalıdır" sözleriyle dikkat çekmişti.

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#Futbol
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